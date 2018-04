Understellet virket ikke da fly lastet med radioaktivt materiale landet på Sola

– Understellet virket ikke under landing, og alarmen gikk fra kontrolltårnet. Vi har ikke fått meldinger om skader på de to personene som var ombord. Begge skal være mannskap, sier lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen ved Stavanger lufthavn Sola til Stavanger Aftenblad.

Flyet var av typen Beech King Air B200. Det kom inn fra nord og landet på nord-sør-rullebanen.

Ombord i lasten var radioaktive isotoper som skal brukes i PET-scanneren på Stavanger universitetssykehus, melder NRK.

Kristian Jacobsen

Han sier at trafikken på flyplassen ikke skal bli nevneverdig berørt, siden rullebanen som går øst-vest nå er åpnet for trafikk.

– Vi jobber sammen med flyselskapet, politiet og havarikommisjonen, og håper at flyet er av rullebanen innen to til tre timer, opplyste Lorentzen til Aftenbladet ved 11.20-tiden mandag.

Men tåken sammen med flytting til ny rullebane førte til en del forsinkelser mandag formiddag. Flere innenriksfly ble for eksempel over en time forsinket.

Hovedrullebanen er stengt inntil videre.

Lorentzen sier at flyet var på oppdrag for sykehuset, men at det såvidt han vet ikke var pasienter ombord i flyet under landingen, som skjedde klokken 10.00.