Rapporten fra Libya-utvalget blir overrakt utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) torsdag, skriver Klassekampen.

Til overrekkelsen er kun pressen og medlemmene i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget invitert. Dermed er ikke Bjørnar Moxnes, som sitter i finanskomiteen, blant gjestene. Det skulle han gjerne ha vært.

– Dette er underlig og etter mitt syn uholdbart, sier Moxnes til Klassekampen.

– Nå har regjeringen tatt en politisk avgjørelse som i praksis betyr at de partiene som var for den katastrofale Libya-krigen, får delta når rapporten legges frem, mens det ene partiet som var imot krigen – altså Rødt – ikke får være med, sier han.

Politisk rådgiver Marte Ziolkowski (H) skriver i en e-post til avisen at «foruten medlemmer av pressen ble utenriks- og forsvarskomiteen invitert på bakgrunn av at rapporten kommer som følge av et anmodningsvedtak som ble fattet i forbindelse med Utenriks- og forsvarskomiteens behandling av Afghanistan-redegjørelsen».

Utvalget som skal legge frem rapporten, har vært ledet av tidligere utenriksminister Jan Petersen (H).