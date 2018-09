Ung kvinne funnet død etter brann i Egersund - ektemannen siktet for drap

Litt over kl. 22 mandag kveld fikk brannvesenet melding om sterk røykutvikling i kjellerleiligheten på en adresse i Fjellveien i Egersund. Politiet ble varslet etter kort tid, og rundt kl. 22.45 ble det funnet en omkommet kvinne i kjelleren.

Avdødes ektemann, som også er i 20-årene, er siktet for drap. Det er foreløpig uklart hva som har skjedd, og politiet etterforsker saken for fullt for å få klarhet i omstendighetene rundt dødsfallet og hendelsesforløpet, skriver politiet i en pressemelding.

Siktede vil om kort tid bli avhørt av politiet. Det er avhørt flere vitner, og kriminalteknikere jobber på stedet. Politiet har også bedt Kripos om teknisk bistand. Avdøde vil bli obdusert.

– Ekteparet er opprinnelig fra Sudan. De bodde i kjellerleiligheten i huset, opplyste operasjonsleder Kurt Løklingholm i sørvest politidistrikt til Aftenbladet mandag kveld.

Til Aftenbladet sier politiet at meldingen om at en kvinne var funnet omkommet inne i huset kom klokka 22.43.