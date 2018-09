Togtrøbbel gir 200 meter lange køer i Drammen fredag morgen

Køen gikk fra parkeringsplassen og under bybroen og videre. Den var så lang at det var vanskelig å se hvor den endte.

Aftenpostens medarbeider på stedet anslår at køen var rundt 200 meter på et tidspunkt fredag morgen.

– Det er så lang kø her nå at det heller lønner seg å gå til Brakerøya enn å stå her i kø. Jeg har nå stått her stille i 20 minutter. Det er helt håpløst, sier en frustrert mann til de NSB-ansatte.

For Aftenpostens medarbeider tok det 40 minutter fra stasjonen til bussen. Det var mange sinte og frustrerte folk på stedet.

Stengt mellom Drammen og Brakerøya

Toglinjen mellom Drammen og Brakerøya er fortsatt stengt etter et ras under sporet ved Drammen stasjon onsdag. Prognosen tilsier at den kan åpnes fredag ettermiddag. Ifølge Bane Nor kommer det en oppdatering fredag klokken 14.

Mens strekningen er stengt, kjøres det buss mellom Drammen og Brakerøya. Stengingen rammer både NSBs og Flytogets avganger.

Hans Kristian Rangnes

– Vi klarte dessverre ikke å få tak i like mange busser som vi klarte i går. Vi har bestilt opp alle maxitaxiene vi kan, svarer en NSB-ansatt på spørsmål fra en passasjer i køen som peker på de titalls taxiene som står uten kunder.

Den NSB-ansatte sier at dersom man tar taxi til Brakerøya, er det for egen regning. Taxituren ville vanligvis tatt rundt fem minutter.

NSB: - Tettere trafikk

Pressesjef i NSB, Åge-Christoffer Lundeby, sier at trafikken er avtagende, og at det verste rushet er forbi.

– Det går litt tregere i Drammen i dag enn det gjorde i går. Det er fordi det er litt tettere trafikk, og derfor går det ikke like effektivt. Bussene bruker lengre tid mellom Drammen og Brakerøya, sier Lundeby.

– Det er meldt om opp til 100 meter kø på Bragernes torg. Så kommer det busser og køen forsvinner nesten helt før den blir lengre igjen.