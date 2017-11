Det var etterforskningen av denne saken som gjorde politiet i Oslo oppmerksom på det man kaller en «bekymringsfull seksualisert ungdomskultur».

To unge menn er nå tiltalt for et voldtektsforsøk, som de skal ha vært sammen om, og tre voldtekter. Den ene er tiltalt for en voldtekt, den andre for to.

Begge nektet straffskyld da saken mot dem startet i Oslo tingrett mandag. Forklaringene til både tiltalte og fornærmede går bak lukkede dører, men med pressen til stede.

Sterkt preget

En sterkt preget ung kvinne var den første som tok plass i vitneboksen. Hun fortalte hendelsen som førte til tiltalens punkter om et voldtektsforsøk og en fullbyrdet voldtekt.

Hun forklarte seg i detalj om det som skjedde og at hun sa «nei» og «jeg vil ikke» flere ganger. Så opplevde hun at kroppen stivnet i det psykologer kaller en fryssituasjon.

Etterpå forsøkte hun å holde det som hadde skjedd skjult.

– Jeg hadde hørt om jenter som hadde hatt sex og etterpå hatt det helt forferdelig. De ble kalt stygge ting og hengt ut på sosiale medier. Jeg ville ikke havne i den situasjonen selv. Jeg valgte rett og slett bare å holde kjeft, fortalte hun.

Ryktet om det som hadde skjedd spredte seg likevel i ungdomsmiljøet hun var med i.

– Jeg ble sett på som en hore. Det er en kultur som har festet seg.

Venninner trodde ikke på henne

Hun opplevde at venninner ikke trodde på hennes forklaring om at det som hadde skjedd ikke var frivillig fra hennes side. Venninner tok guttenes parti.

– Jeg prøvde i det lengste å bite tennene sammen og late som om jeg hadde det sykt bra. Jeg ønsket så sterkt at ting bare skulle bli glemt slik at jeg kunne klare å leve videre.

Hun fortalte i retten at de to tiltalte har meget stor autoritet i miljøet.

– Folk føyer seg og bøyer seg for dem. Folk tror på det de velger å tro på for ikke selv å bli utstøtt av miljøet.

Tenåringen fortalte at hun ikke ønsket å gå til politiet med saken, men i oktober 2015 kom politiet til henne. Etterforskerne hadde fått informasjon fra andre om det som hadde skjedd og hun valget da å forklare seg.

– Jeg har hatt det helt jævlig og har mistet mange av vennene mine, har så vidt kontakt med dem. Jeg har bestemt meg for at når det nå er kommet frem i lyset, så skal jeg fortelle alt jeg vet for at rettferdigheten skal skje fyldest.

Tiltalte sier det var frivillig sex

Mandag startet tiltalte nummer en sin forklaring. Han må svare for et voldtektsforsøk, én voldtekt og mange tilfeller av trakassering.

Om voldtektsforsøket forklarte han at både hun og han tok initiativet. Det dreide seg om frivillig sex, ifølge ham.

– Det ble ikke sagt så mye heller. Dette varte bare i noen sekunder. Hun sa ikke til meg at hun ikke hadde lyst til dette.

Tiltalte ble eksaminert av aktor, statsadvokat Torunn Gran, om en meldingsutveksling mellom ham og fornærmede, krydret med smilefjes og hjerter.

– Du skriver «jeg gikk (derfra, red.anm.) fordi det ikke var rett» og «unnskyld». Hva var det som ikke var rett?

– Den hendelsen.

– Hadde det skjedd noe som ikke skulle skje?

– Ikke fra mitt ståsted. Det er vel for at den hendelsen har skjedd, fordi hun ble kalt ting på skolen.

Aftenposten kjenner til at flere, lignende saker skal opp for retten. Sakene handler både om voldtekt skjedd ungdommer imellom ofte på en fest, samt deling av bilder av seksuell karakter. Nylig ble en ung gutt dømt for å ha voldtatt en 14 år gammel jente på fest.