Tyver stjal kobberrør – flere tusen liter fyringsolje kan ha lekket ut i fjorden

– Nødetater er ved et firma på Ulven. Derfra har det siden helgen trolig lekket ut flere tusen liter fyringsolje ned i grunnen og ut i Akerselva. Oslo brann- og redningsetat har stanset lekkasjen, og jobber med å suge og samle opp oljen, blant annet med lenser nederst i Akerselva. Vi etterforsker saken, opplyser operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt.

Politiet ble varslet om lekkasjen av brannvesenet like etter klokken 11. Brannvesenet hadde fått beskjed fra firmaet i Persveien på Ulven.

Ikke i Akerselva

Audun Sørsdal i Vann- og avløpsetaten kan opplyse om at fyringsoljen ikke har rent nedover Akerselva.

– Den har rent med Hovinbekken, og nedover til bekkens utløp i enden av Akerselva, sier Sørsdal, og legger til:

– Dersom fyringsoljen hadde rent nedover Akerselva, kunne det vært veldig skadelig for bunndyrene som lever der. Men Hovinbekken ble lagt i rør for lenge siden, og dermed er ikke særlig skadelig at oljen tok den veien.

Dan P. Neegaard

Kobberrør

– De har en tank som rommer cirka 6000 liter fyringsolje på utsiden av lokalene, og en mindre på innsiden. Tankene er forbundet med et kobberrør, og bakgrunnen for lekkasjen er at tyver mest sannsynlig har stjålet dette kobberrøret i løpet av helgen, sier Jøkling til NTB.

– Det er antydet at 3-4000 liter fyringsolje fra den ytre tanken er blitt pumpet ut og ned i bakken. Ifølge vann- og avløpsetaten i Oslo kommune renner dette videre til Akerselva og ikke til Alnaelva. Brannvesenet fikk tettet tanken og sugd opp resten av oljen, de har også sugd opp det de kunne fra bakken. I tillegg har de altså lagt ut lenser nede ved Operaen, nederst i Akerselva, sier Jøkling.

– Vi har foreløpig ikke fått melding om skader på fisk eller dyreliv, men det må videre undersøkelser avklare, sier han.

Krimvakta på stedet

Oslo-politiet etterforsker både utslippet og tyveriet, og etterforskere fra kriminalvakten i Oslo-politiet var onsdag ettermiddag på stedet i Persveien der tyveriet av kobberrøret og den påfølgende lekkasjen skjedde.

Brannvesenet opplyser at de jobber med å kontrollere det mulige utslippet til elva.

– Det skal dreie seg om en større mengde fyringsolje som kan ha tatt veien fra Ulven og ut ved utløpet til Akerselva. Vi er ved utløpet av kulverten med båt og brannbiler. Vi har lagt ut lenser, opplyser brannvesenet.

Dan P. Neegaard

Kan ta en stund

– Det vi vet er at det skjedde en lekkasje i helgen ved industriområdet på Ulven, sier Ola Klakegg, vaktkommandør i Brann- og redningsetaten.

Han forklarer at brannvesenet står nede ved Operaen og jobber med å fjerne fyringsoljen.

– Oljen ligger på toppen av vannet i elva, og derfor kan vi ganske lett samle opp mesteparten med lensene som er lagt ut, sier Klakegg.

De vet ikke hvor lang tid det tar å fjerne fyringsoljen, men opplyser om at det kan ta en stund.

Saken oppdateres.