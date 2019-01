Etter seks dagers rådslagning avsa juryen sin kjennelse. Men det som var forventet å være slutten på rettsprosessen mot Eirik Jensen, endte i stedet opp med å bli en juridisk knute.

Først avsa juryen en kjennelse der den frikjente Eirik Jensen for medvirkning til narkoinnførsel, men kjente ham skyldig i grov korrupsjon.

Deretter satte fagdommerne juryens kjennelse til side. Etter at de selv sprengte tidsskjemaet de selv hadde satt med en halv time, kom lagdommerne tilbake og kunngjorde at de enstemmig mente at frikjennelsen for narkoforbytelsene var feil.

Dermed lå det an til ny rettsbehandling i lagmannsretten.

Da anket advokat John Chr. Elden lagmannsrettens tilsidesettelse av juryens kjennelse.

Høyesterett

Da ble det opp til Høyesterett å avgjøre om fagdommernes tilsidesettelse av juryens kjennelse skal gjelde, eller om spørsmålet må behandles av andre dommere.

Samtidig sier Elden at Riksadvokaten, som har beordret tiltalebeslutningen mot Jensen, må ta stilling til om tiltalepunktet om narkotikaforbrytelsene skal tas med i en ny rettssak.

Nåløyet i Høyesterett er trangt. Hvis Elden ikke får medhold, betyr det at hele saken skal opp til ny behandling i Borgarting lagmannsrett, uten jury, men med to fagdommere og fem legdommere.

Juryordningen er uansett historie. Dette er siste gang rettens aktører og alle andre trenger å forholde seg til et svar på bevisvurderingene i en straffesak uten at det blir gitt en begrunnelse for svaret.

Fakta: Eirik Jensen * Den tidligere politimannen Eirik Jensen ble i Oslo tingrett i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. * Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Cappelen ble tilkjent seks års strafferabatt. * Jensen har anket skyldspørsmålet. Cappelen har erkjent skyld, men har anket over straffeutmålingen. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett ventes ferdig i slutten av januar. * Onsdag 23. januar holdt lagdommer Kristel Heyerdahl sin rettsbelæring. Deretter trakk juryen seg tilbake for rådslagning. Når den kommer med sin avgjørelse, er ikke klart. * Rettssaken er den siste i Norge som føres med jury.

Ikke endelig avgjort

Nesten fem år etter at Jensen ble pågrepet i politigarasjen i Oslo den 24. februar 2014, og etter to rettsaker, er fortsatt Jensens situasjon uavklart.

Fakta: Her er spørsmålene juryen måtte besvare * Spørsmål 1: Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i å ha medvirket til ulovlig innførsel av narkotika? I grunnlaget vises det til inntil seks anledninger i 2004 og 2005, inntil 24 anledninger mellom 2006 og 2009 og 18 anledninger mellom 2010 og 2013. For å svare ja kreves flere enn seks stemmer. * Spørsmål 2: Gjelder den i spørsmål 1 nevnte overtredelse et meget betydelig kvantum? Dette er et tilleggsspørsmål som kun besvares dersom spørsmål 1 er besvart bekreftende. * Spørsmål 3: Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i å ha mottatt en utilbørlig fordel i anledning av stilling? I grunnlaget vises det til at Jensen i perioden fra 2004 til 19. desember 2013 fikk kontanter og/eller bidrag til oppussing og/eller en mobiltelefon og/eller en klokke og/eller reparasjon av en klokke. For å svare ja kreves flere enn 6 stemmer. * Spørsmål 4: Er korrupsjonen å anse som grov? Dette er et tilleggsspørsmål som kun besvares dersom spørsmål 3 er besvart bekreftende.

Vil kreve gjenopptagelse

Eirik Jensen har hatt en sentral rolle i flere store kriminalsaker de siste 30 årene. Hans forklaringer og redegjørelser har vært av avgjørende betydning i saker der personer er blitt dømt til lange fengselsstraffer.

Flere advokater har tidligere varslet at de vil kreve gjenopptagelse av tidligere avgjorte straffesaker dersom Jensen blir dømt. Én av dem er advokat Vidar Lind Iversen, som var forsvarer i den såkalte Rasool-saken der flere medlemmer i en norskpakistansk familie i 2010 ble dømt til lange fengselsstraffer og inndragning av store verdier, blant annet flere eiendommer, både i Oslo og Brasil.

– Må ettergås

Saken var et resultat av «Operasjon Nemesis», et prestisjeprosjekt som Eirik Jensen ledet. Under straffesaken ble Jensen ført som aktoratets vitne. Borgarting lagmannsrett gjengir det slik:

«Politibetjent Eirik Jensen, som har vært i Oslo-politiet siden 1977, forklarte at B-gjengen, som oppsto midt på 1990-tallet, er sterkt assosiert med Rasool-familien»

– Eirik Jensens rolle i veldig mange saker må ettergås. Jeg forutsetter at politiet selv vil innhente informasjon om de saker Jensen har vært involvert i, sa advokat Vidar Lind Iversen da Aftenposten skrev om saken etter at Jensen ble felt i Oslo tingrett i september 2017.

Han sier at situasjonen er den samme i dag.

Riksadvokaten har allerede gitt beskjed om at han ikke ønsker å uttale seg om saken, men viser til Spesialenheten.