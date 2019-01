Juryen: Jensen er korrupt, men ingen narkosmugler

Etter to rettssaker over to år, har norgeshistoriens siste jury svart på skyldspørsmålet i det som anses som Norges største politiskandale etter krigen.

Eirik Jensen er skyldig i grov korrupsjon. Han har vært en korrupt politimann. Men han har ikke bidratt til at Cappelens bande kunne smugle tonnevis med hasj til Norge.

Det mener minst syv av de ti personene som har utgjort norgeshistoriens siste jury, eller lagrett, i Borgarting lagmannsrett. Men vi får ikke vite hvordan de er kommet frem til den beslutningen.

I tingretten ble Jensen dømt til 21 års fengsel. Grov korrupsjon har en strafferamme på ti års fengsel.

Dermed er juryordningen historie. Dette er siste gang rettens aktører og alle andre trenger å forholde seg til et svar på bevisvurderingene i en straffesak uten at det blir gitt en begrunnelse for svaret.

Retten tar nå en pause slik at fagdommerne kan vurdere om de vil godta juryens kjennelse eller sette den til side.

Meget omfattende materiale

Alle jurymedlemmene ble tildelt fire permer hver fra retten da de trakk seg tilbake sist onsdag. Mappene inneholder temaene retten har behandlet i løpet av de fem månedene som er gått siden Borgarting lagmannsrett åpnet ankesaken 28. august i fjor.

Dette materialet har juryen nå diskutert punkt for punkt før den har kommet frem en kjennelse.

Fakta: Eirik Jensen * Den tidligere politimannen Eirik Jensen ble i Oslo tingrett i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. * Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Cappelen ble tilkjent seks års strafferabatt. * Jensen har anket skyldspørsmålet. Cappelen har erkjent skyld, men har anket over straffeutmålingen. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett ventes ferdig i slutten av januar. * Onsdag 23. januar holdt lagdommer Kristel Heyerdahl sin rettsbelæring. Deretter trakk juryen seg tilbake for rådslagning. Når den kommer med sin avgjørelse, er ikke klart. * Rettssaken er den siste i Norge som føres med jury.

Ikke endelig avgjort

Nesten fem år etter at Jensen ble pågrepet i politigarasjen i Oslo den 24. februar 2014, er skyldspørsmålet besvart av lagretten.

Lagdommerne kan sette lagrettens kjennelse til side hvis de er enige om at juryens svar er åpenbart uriktig. I så fall betyr det at Gjermund Cappelen heller ikke får avgjort sin straffutmåling nå.

Jensens forsvarer, John Chr. Elden, vil ikke kommentere kjennelsen før etter gadommerne har avgjort om de godtar kjennelsen eller setter den til side.

Men det foreligger uansett ikke noen rettskraftig dom ennå.

Når skyldspørsmålet er avklart, skal straffutmålingen avgjøres. Det betyr at aktoratet og forsvarerne for begge de tiltalte skal prosedere over spørsmålet. Deretter trekker retten seg tilbake for å skrive dommen, der det gis en ankefrist som gjerne er to uker.

En dom kan bli anket på grunn av saksbehandlingsfeil eller feil lovanvendelse. John Chr. Elden har allerede varslet mulig anke over en feil han mener oppsto da aktoratet nektet innsyn i opplysninger påtalemyndigheten sitter på. Han sikter til straffeprosessloven §242a. Paradoksalt nok var det Eirik Jensen som bidro til at denne paragrafen ble innført da han stoppet en heroinliga i 2001.

Hvis Høyesterett godtar en anke blir ikke skyldspørsmålet avgjort før saken har vært oppe til ny behandling i lagmannsretten. Den vil i så fall gå for Borgarting, med to fagdommere og fem legdommere. Senest da vil det i så fall foreligge en endelig, rettskraftig dom. Det eneste som kan endre en rettskraftig dom er en eventuell gjenopptagelse. Det krever i så fall at det dukker opp nye, vesentlige bevis.

Fakta: Her er spørsmålene juryen måtte besvare * Spørsmål 1: Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i å ha medvirket til ulovlig innførsel av narkotika? I grunnlaget vises det til inntil seks anledninger i 2004 og 2005, inntil 24 anledninger mellom 2006 og 2009 og 18 anledninger mellom 2010 og 2013. For å svare ja kreves flere enn seks stemmer. * Spørsmål 2: Gjelder den i spørsmål 1 nevnte overtredelse et meget betydelig kvantum? Dette er et tilleggsspørsmål som kun besvares dersom spørsmål 1 er besvart bekreftende. * Spørsmål 3: Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i å ha mottatt en utilbørlig fordel i anledning av stilling? I grunnlaget vises det til at Jensen i perioden fra 2004 til 19. desember 2013 fikk kontanter og/eller bidrag til oppussing og/eller en mobiltelefon og/eller en klokke og/eller reparasjon av en klokke. For å svare ja kreves flere enn 6 stemmer. * Spørsmål 4: Er korrupsjonen å anse som grov? Dette er et tilleggsspørsmål som kun besvares dersom spørsmål 3 er besvart bekreftende.

Vil kreve gjenopptagelse

Eirik Jensen har hatt en sentral rolle i flere store kriminalsaker de siste 30 årene. Hans forklaringer og redegjørelser har vært av avgjørende betydning i saker der personer er blitt dømt til lange fengselsstraffer.

Flere advokater har tidligere varslet at de vil kreve gjenopptagelse av tidligere avgjorte straffesaker dersom Jensen blir dømt. Én av dem er advokat Vidar Lind Iversen, som var forsvarer i den såkalte Rasool-saken der flere medlemmer i en norskpakistansk familie i 2010 ble dømt til lange fengselsstraffer og inndragning av store verdier, blant annet flere eiendommer, både i Oslo og Brasil.

– Må ettergås

Saken var et resultat av «Operasjon Nemesis», et prestisjeprosjekt som Eirik Jensen ledet. Under straffesaken ble Jensen ført som aktoratets vitne. Borgarting lagmannsrett gjengir det slik:

«Politibetjent Eirik Jensen, som har vært i Oslo-politiet siden 1977, forklarte at B-gjengen, som oppsto midt på 1990-tallet, er sterkt assosiert med Rasool-familien»

– Eirik Jensens rolle i veldig mange saker må ettergås. Jeg forutsetter at politiet selv vil innhente informasjon om de saker Jensen har vært involvert i, sa advokat Vidar Lind Iversen da Aftenposten skrev om saken etter at Jensen ble felt i Oslo tingrett i september 2017.

Han sier at situasjonen er den samme i dag.

Riksadvokaten har allerede gitt beskjed om at han ikke ønsker å uttale seg om saken, men viser til Spesialenheten.