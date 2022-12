Aktor til retten: – Det er bevist at det er tiltalte som drepte Birgitte Tengs

Påtalemyndigheten mener Birgitte Tengs (17) var bevisstløs da den nå tiltalte mannen skal ha dratt ned strømpebuksen hennes med blodtilsølte fingre.

Statsadvokatene Thale Thomseth (midten) og Nina Grande (t.h.) skal bruke dagen til å overbevise dommerne om at bevisene de har er sterke nok.

Andreas Bakke Foss Journalist

20. des. 2022 09:13 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er bevist at det var tiltalte som drepte henne. Vi mener han har dratt ned hennes strømpebukse for å begå det seksuelle overgrepet hun er utsatt for, sa Thale Thomseth, statsadvokat, i aktors prosedyre tirsdag.

En ørliten mengde mannlig DNA, et Y-kromosom. Funnet på strømpebuksen til Birgitte Tengs først 24 år etter hun ble drept. Det er det eneste mulige fellende beviset påtalemyndigheten har mot den tiltalte 52-åringen i en av de mest omtalte krimsakene i Norge.

Hans DNA er ingen andre steder, hverken på strømpebuksen eller i saken for øvrig. Men aktor mener det kun er én måte dette kromosomet kan ha havnet på strømpebuksen til Tengs: Mannen var der og drepte henne 6. mai 1995. Han tok på Tengs med fingre tilsølt av hennes blod.

– Han hadde blodtilsølte fingre da han tok tak i trusedelen på strømpebuksen for å dra den ned. Da er hun bevisstløs. Han må ha tatt et godt grep, sa Thomseth tirsdag.

Rettens administrator, tingrettsdommer Arne Vikse, flankert av tingrettsdommer Signe Lundegård (t.v.) og lekdommer Hilde Aarhus mens statsadvokatene Thale Thomseth (foran t.v.) og Nina Grande holder aktoratets prosedyre i rettssaken etter drapet på Birgitte Tengs.

Satset alt på ett kort

Statsadvokaten har satset alt på dette ene DNA-kortet. Funnet, gjort i en blodflekk fire centimeter nedenfor linningen på strømpebuksen, er den eneste grunnen til at rettssaken finner sted.

I uke etter uke i retten har statsadvokatene derfor forsøkt å overbevise de fem dommerne om at det er umulig at DNA-funnet kan forklares på noen andre måter enn at tiltalte var der og drepte henne.

– Det er ingen tvil om at Birgitte (Tengs) ble drept. Det er ikke tvil om at det finnes en gjerningsperson. At det er gjort få DNA-treff, endrer ikke på dette, sa Thomseth til dommerne.

Mannen, som ble pågrepet i september i fjor, nekter straffskyld. Han sier at han ikke har noe å gjøre med drapet. At han ikke var der den kvelden eller natten hun ble drept.

Forsvarerne hans mener hans DNA må ha havnet på strømpebuksen før drapet, ved at det har smittet over, eller etter drapet ved at en av prøvene er forurenset.

Hun sa at politiet har søkt etter mulige forklaringer som kan avkrefte at funnene av tiltaltes DNA på strømpebuksen har noe med drapshandlingen å gjøre.

– Vi har ikke funnet noe, sa Thomseth til retten.

Utfordringen for statsadvokaten er at det ikke finnes andre, sikre bevis for at han var der natten Tengs ble drept. Måten de har løst denne floken på, er å bygge en profil av en gjerningsmann:

Den ensomme mannen og alle de unge jentene han kjørte rundt med i bilen sin. En person med temperament, spesielle seksuelle preferanser og som er lommekjent på Karmøy, som kjente til Gamle Sundveg der Tengs ble funnet. En einstøing uten nære venner.

En fyr som ikke har alibi og som har en straffehistorikk som passer med en som kan utføre et slikt drap.