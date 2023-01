Bane Nor forsøkte å endre på inntrykket fra Vys uttalelser om testkjøring

Etter at det kom frem at Follobanen aldri testet i full skala siden Bane Nor ikke bestilte tog, forsøkte de å skape et bilde av at Vy ikke kunne levere.

05.01.2023 16:26

Full krangel eller perfekt harmoni? Bane Nor og Vy er ikke enige i dette spørsmålet etter at Follobanen ble stengt ut januar.

Bakgrunnen er som følger:

Da Follobanen stengte, sa Bane Nor at det ikke var mulig med fullskalatesting av Follobanen før den åpnet. Årsaken skulle blant annet være at det ikke finnes nok tog og fordi det tok opptil et år å bestille testkjøring, ifølge dem.

Så sa Vy, som står for selve testingen, at dette ikke var tilfelle . Vy sa de kunne stilt nok togsett, og at de kunne gjøre det på to ukers varsel.

Stine Undrum, konserndirektør for utbygging i Bane Nor, ble utfordret på dette spørsmålet i Dagsnytt 18 på NRK.

– Jeg spekulerer ikke. Jeg avventer og tar dette direkte med Vy, sa Undrum på sendingen.

Deretter tok Bane Nor kontakt med Vy. Målet var å skape et annet bilde enn det Aftenpostens artikkel beskrev.

Dagen etter rykket også Bane Nor ut med en pressemelding der de avviste at det var uenighet om testkapasiteten. Aftenposten har vært i kontakt med Vy etter Bane Nors fremstøt.

Vy står fast på at de ikke er blitt feilsitert hos Aftenposten. Dette presiserte de også overfor Bane Nor. Likevel står det i pressemeldingen at det ikke eksisterer en uenighet mellom dem.

– Vy gjentar at vi kunne levert materiell og personell til en fullskalatest hvis vi hadde fått en bestilling, sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby.

– Misforståelse

Bane Nor argumenterer likevel med at det ikke var mulig å gjennomføre en fullskalatest.

Hvorfor?

Jo, fordi Bane Nor ikke hadde bestilt togene.

– Vi ønsket å rette opp inntrykket om at det var stor uenighet. Derfor tok vi kontakt med Vy i går, sier Simen Slette Sunde, seniorkommunikasjonsrådgiver i Bane Nor.

– Men Vy sier de kunne levert togene på to uker?

– Det har jeg ikke teknisk kompetanse til å svare på, sier Sunde.

Bane Nor holder på at de er enige med Vy om at det ikke var mulig å kjøre fullskalatest i desember, men Vy presiserer at det skyldes at Bane Nor aldri bestilte en slik test. Det ville være mulig å gjennomføre hvis bestillingen hadde blitt gjort på noen ukers varsel, ifølge Vy.

– Endre sitater?

Follobanen fungerer fortsatt ikke. Den ble stengt etter ni dagers drift og er foreløpig stengt ut januar. Den kostet 36,8 milliarder kroner, altså nesten 7000 kroner for hver eneste nordmann.

Det er Bane Nor som har ansvaret for at Follobanen fungerer som den skal. Når alt er i orden, er det Vy som kjører togene. Nå har de i hvert fall snakket sammen.

– Konklusjonen: Vi er enige, men ut ifra to forskjellige premisser, sier Sunde i Bane Nor.

– Var måten Bane Nor skulle ta dette direkte med Vy på ved å forsøke å be dem endre sitatene?

– Nei, vi prøvde å rette opp i misforståelsen som vi opplevde at Aftenpostens artikkel skapte. Vi tok kontakt for å oppklare denne misforståelsene.

– Men Vy står på at de ikke er feilsitert?

– Nei, vi har prøvd å oppklare en misforståelse. Follobanen var forsinket og det var ikke planlagt for en omfattende fullskala test, sier Slette.

– Hvorfor bruker dere tid på å diskutere avisartikler nå. Burde dere ikke heller bruke denne tiden på å fikse banen?

– Jeg syns det er åpenbart. Det ble fremstilt som om Vy og Bane Nor var helt uenige i hva som var mulig og ikke mulig av testing. Den uenigheten som ble skapt, ble gjengitt i flere medier. Derfor syns vi det var viktig å fortelle folk hva som er riktig og hva som er sannheten, sier Sunde.