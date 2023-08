Varsler «svært kraftig» regn på deler av Øst- og Sørlandet – har sendt ut oransje farevarsel

Gult farevarsel er sendt ut for lyn og torden for deler av Østlandet og Sørlandet. Nå er det også sendt ut oransje farevarsel for styrtregn.

Styrtregn og oversvømmelse i Oslo ved en tidligere anledning. Vis mer

– I ettermiddag og kveld er det fare for tordenvær med mye lyn for deler av Østlandet og Agder, skriver Meteorologene på X/Twitter.

Meteorologene opplyser at det vil være stor variasjon i lynaktiviteten. Noen områder vil ikke få tordenvær, mens andre vil oppleve mye lynaktivitet, forklarer de.

Området med høyest sannsynlighet for lyn og torden er hele Østfold og Oslofjordregionen, store deler av Buskerud og Telemark og de østre delene av Agder.

Like før klokken 13 fredag sendte de også ut et oransje farevarsel for styrtregn.

Meteorologene skriver på X/Twitter:

«Fredag ettermiddag og kveld vil det bli svært kraftige byger. Lokalt kan det komme mer enn 35 mm i løpet av en time.»

Det tilsvarer 35 liter vann per kvadratmeter.

Det er høyest sannsynlighet for at styrtregnet vil treffe Østfold og Vestfold, samt kystnære strøk i Telemark og Agder fra Skien i nord til Arendal i sør.

De opplyser at de er usikkert hvor de kraftigste bygene treffer.

Meteorologene gir følgende råd til folk som bor i områdene der varselet gjelder: