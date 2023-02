Direktorat vraker IT-prosjekt etter å ha brukt 200 millioner kroner

Direktoratet for e-helse leide inn konsulenter for å lage en plattform for å dele helsedata. Etter at store summer er brukt, blir prosjektet nå skrotet.

Direktoratet for e-helse holder til på Skøyen i Oslo.

17.02.2023 11:53

Det er i tildelingsbrevet til Direktoratet for e-helse Direktoratet for e-helseDirektoratet for e-helse er et norsk direktorat som ble opprettet 1. januar 2016. Direktoratet har ansvar for styring, utvikling og gjennomføring av nasjonal digitalisering av helsesektoren. at det kommer frem at den såkalte Helseanalyseplattformen avvikles.

Beslutningen er tatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Istedenfor skal det prioriteres «gjenbruk av eksisterende løsninger».

Helseanalyseplattformen var det viktigste prosjektet i det større Helsedataprogrammet. Dette skulle koble sammen data i ulike helseregistre.

På denne måten skulle det bli lettere for forskere og andre brukere å finne viktig informasjon.

Fakta Helsedataprogrammet og Helseanalyseplattformen Helsedataprogrammet skulle utvikle nye tjenester og løsninger for å gi raskere og sikrere tilgang til helsedata fra landets mange helseregistre, helseundersøker og biobanker. Programmet skulle gjøre det enklere å gjennomføre analyser og sette sammen helsedata på tvers av ulike datakilder. Helsedataprogrammet skulle gjennomføres i samarbeid med Norges forskningsråd, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet de regionale helseforetakene, kommunesektoren og næringslivet. Arbeidet ledes av Direktoratet for e-helse. Det var ventet at løsningene som leveres, ville gjøre det mye lettere for forskere å få tilgang til helsedata. Det var beregnet at dette vil gi samfunnsøkonomiske gevinster på 6,8 milliarder kroner. Leverandører som Capgemini og Accenture skulle levere dataløsninger. En av de mest sentrale fikk navnet Helseanalyseplattformen. Den skulle legge til rette for analyser på tvers av ulike datakilder. Arbeidet med programmet ble påbegynt i 2016. Det er nå avsluttet. Kilde: Direktoratet for e-helse/anbudsdokumenter Vis mer

Konsulenttungt

Aftenposten skrev om Helsedataprogrammet i 2020. Da viste det seg at konsulenter med eierinteresser i konsulentselskapet PWC ble leid inn til å lede, planlegge og styre prosjektet.

Konsulentselskapet fikk en kontrakt verdt 145 millioner kroner i strid med regelverket.

Et annet konsulentselskap, Accenture, ble leid inn for å levere selve Helseanalyseplattformen.

Så langt er det brukt 200 millioner kroner. Det skriver Dagens Medisin, som først meldte om saken.

Direktoratet for e-helse sier til fagbladet at årsakene til skrotingen blant annet handler om:

Teknisk risiko.

Økonomisk risiko.

En EU-dom som slår fast at det er ulovlig å lagre noen typer persondata i amerikanske skyløsninger.

Det var i utgangspunktet planlagt å bruke en amerikansk leverandør av skyløsninger i Helseanalyseplattformen.

Les også E-helsepartnerne

Samler registre

Til tross for skrotingen av prosjektet mener Direktoratatet for e-helse at de nå er på god vei til å gi forskere bedre tilgang til helsedata.

15. mars overtar Helsedataservice HelsedataserviceHelsedataservice skal veilede forskere og andre som søker tilgang til helsedata for sekundærbruk, og skal behandle søknader. En annen viktig oppgave er sikring av personvernet. styringen av tilgang til 11 eksisterende helseregistre.

Dette skal forenkle tilgangen ved at søkere nå bare forholder seg til én aktør, fremfor mange ulike registereiere.

Gjenbruk av eksisterende løsninger blir også trukket frem som positivt.

– Å gjenbruke eksisterende analysetjenester vurderes som en god strategi for å ta i bruk og få nytte av allerede etablerte løsninger. Ved å samarbeide om økt bruk av eksisterende løsninger tar man ned risiko og investeringsbehovet blir lavere enn ved å utvikle egne løsninger, sier Håvard Kolle Riis, avdelingsdirektør for helsedata i en pressemelding.