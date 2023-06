Område på Bøler i Oslo avsperret etter funn av giftig stoff

Et større område på Bøler øst i Oslo ble sperret av torsdag ettermiddag etter at en mann hadde fått et svært giftig stoff på seg. En person er siktet i saken.

Nødetatene rykket ut til Bøler etter en melding om en person som følte seg uvel etter å ha fått noe flytende på armen. Vis mer

Noen timer senere følte mannen seg uvel, og politiet ble kontaktet.

Politiets innsatsleder Tore Barstad vil ikke si hva slags stoff det er snakk om.

– Dette er et stoff som vi betegner som ekstremt giftig og veldig farlig. Når vi får slike telefonhenvendelser, finnes det prosedyrer for hvordan vi skal hente ut en pasient, rense ham og fraktes til sykehus på en sikker måte.

Naboer må holde seg inne

Naboene er blitt bedt om å bli i leilighetene sine, og det er satt opp sikker sone rundt bygget. Det er uklart hvor lenge de må bli i leilighetene. Samtidig understreker politiet at det ikke er fare for dem som oppholder seg i området.

– Bare fantasien setter grenser på hva det kan brukes til. Her er det noen som har gjort noe som ikke har vært lurt og havnet i en knipe, sier innsatslederen.

Innsatsleder Tore Barstad leder politiets arbeid på åstedet.

Det ble først gjort en hurtigtest av stoffet på stedet, men den ga ikke svar. Stoffet ble deretter fraktet til analyse hos Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), som hadde hurtigåpnet sitt laboratorium.

Klokken 20.27 bekrefter Oslo-politiet at testen har gitt positivt svar på giftig stoff. Politiet opplyser ikke hvilket stoff det er snakk om.

Har koblet inn nasjonalt senter for kjemiske stoffer

– Vi har gode indikasjoner på hva dette kan være, men vi ønsker ikke å gå ut med det. Stoffet det er gjort funn av er livsfarlig. Man kan dø av det, sier Barstad til VG.

Kommuneoverlegen i Oslo og CBRNE-senteret CBRNE-senteretCBRNE-senteret har et nasjonalt senter som har akuttberedskap for behandling av personskader forårsaket av særlig farlige kjemiske stoffer, giftig røyk, radioaktiv stråling og biologiske smittestoffer. er koblet inn.

En person er siktet for å ha fremkalt fare for allmennheten. Den siktede er mannen som skal ha fått stoffet på seg. Han skal nå avhøres.

– En del av etterforskningen er å finne ut om dette er et uhell, idioti eller om det er en tilsiktet bakgrunn, sier Barstad til VG.

Det settes nå i gang omfattende tiltak for å sanere leiligheten der stoffet ble funnet.

«Vi har god dialog med beboerne i blokken. Det vil starte et saneringsarbeide om litt. De nødvendige prosedyrene for dette vil bli fulgt, og estimert til ca 2 timer. Dvs at beboere kan forlate sine leiligheter om en stund», opplyser politiets operasjonssentral.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er gjort kjent med saken, bekrefter de overfor VG.

Tre personer befant seg i leiligheten da politiet fikk melding om saken ved 17-tiden torsdag. Alle disse er hentet ut av leiligheten.