To gutter siktet for grov kroppsskade – én nekter å la seg avhøre

En ung mann ble alvorlig skadet i en voldshendelse i Kristiansand natt til lørdag. Fornærmedes helsetilstand er fremdeles ukjent.

Politiet ved åstedet natt til lørdag.

05.02.2023 09:19 Oppdatert 05.02.2023 10:19

Politiet fikk melding om hendelsen på Nodeland, en drøy mil vest for Kristiansand, litt før klokken 0.30 natt til lørdag. Situasjonen ble beskrevet som kaotisk med mange folk til stede. Den ene av de to pågrepne guttene er ifølge flere medier under barnevernets omsorg.

Guttene skulle etter planen avhøres lørdag. Én av dem vil ikke la seg avhøre, opplyser guttens forsvarer Ola Sønju Bårnes til Fædrelandsvennen.

De to vil bli fremstilt for varetektsfengsling søndag, sier jourhavende jurist Anne-Grethe Isachsen til avisen.

Politiadvokat i Agder politidistrikt Stein Håland sier til VG at den fornærmede fremdeles er på sykehus søndag morgen.

– Det er ikke noe mer å melde om vedkommendes helsetilstand, sier han.

– Vi har gjennomført en del avhør, undersøkt det som fremstår som voldsstedet, og innhentet bevis

Mange vitner

Fornærmede, som skal være i slutten av tenårene, ble fløyet til sykehus i Oslo. Politiet opplyste til avisen lørdag morgen at tilstanden til den unge mannen var svært alvorlig.

Politiet ønsker å avhøre alle som kan ha vært vitne til hendelsen.

– Vi prøver å avklare hvem som kan ha sett noe, og om hvem som kan bidra med informasjon i saken, sier Håland til TV 2.

Kriseteam

Politiet har til nå vært sparsomme med opplysninger om motiv, hendelsesforløp, relasjon mellom de tre involverte og bruk av mulig våpen.

Kommunen er i dialog med politiet for å få til en samling med ungdommene som var vitne til voldshendelsen.

– Det var en del ungdom som var tett på. De kan ha sett ting som ikke er greit å se, sier ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland (Ap) til NRK.

Kommunens kriseteam følger opp familien til den skadede.