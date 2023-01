Slik vil staten verne 11.000 mål skog: Brenne ned deler av den.

Skogbrann og naturvern i skjønn forening? Det kan skje hvis Statsforvalteren i Oslo og Viken får viljen sin.

forrige







fullskjerm neste Dette er deler av skogen som foreslås vernet. Bildet er tatt av rådgivningsselskapet Asplan Viak på oppdrag fra Miljødirektoratet i 2019. 1 av 3 Foto: Asplan Viak / Miljødirektoratet

24.01.2023 16:20 Oppdatert 24.01.2023 16:37

Det virker kanskje ikke så intuitivt å verne skog ved å brenne den ned? Men det kan det fint være, forsikrer forsker Egil Bendiksen ved Norsk institutt for naturforskning.

– Hvorfor?

–Det er masser av arter som er helt avhengig av aske for å vokse. Særlig gjelder dette sopp og insekter, sier han.

Metoden heter naturvernbrenning, og Bendiksen snakker om det på generelt grunnlag. Han har ikke kjennskap til det Statsforvalteren i Oslo og Viken ønsker å gjøre i Aurskog-Høland kommune i Viken. Det har neppe du som leser dette heller, så her er en kjapp oppsummering:

Statsforvalteren i Oslo og Viken ønsker å utvide to naturreservater i kommunen: Store rekke og Hølvannet. Rett i underkant av 11.000 nye mål med skog er foreslått vernet. I den forbindelse vil Statsforvalteren brenne ned minst fire områder på 398 mål.

Forslaget er i grenseland, men bare rent geografisk. Hølvannet ligger kun 7 kilometer fra Svenskegrensen.

Første gang i Norge

I Sverige er det vanlig å brenne ned skog i naturvernets navn. I Norge vil det nye reservatet i Aurskog-Høland være første gang dette gjøres, ifølge Statsforvalteren.

– Hvorfor har man ikke gjort dette før i Norge?

– I 1975 var både Sverige og Norge enige om at dette var et viktig tiltak, men det var kun Sverige som gikk i gang. Her i Norge tente vi på hugstflater en stund, men også den praksisen forsvant med tiden. Kanskje var det for mange uhell, sier Egil Bendiksen litt spøkefullt.

Statsforvalteren har gode grunner for å ville prøve i Aurskog. Det brant nemlig ofte i området før i tiden. Mellom hvert 24. og 36. år i perioden mellom 1530–1830, er det blitt dokumentert. De siste 200 årene har derimot vært så godt som brannfrie. Det er dårlig nytt for arter som trives i brent mark.

Det er generelt stor mangel på brannskog i Norge. Dette er blitt en kritisk mangel i dagens skogvern, heter det i en naturfaglig rapport om området fra 2019.

Etter brannens herjinger, vokser sjelden arter i den brente jorden. Dette bildet er fra en skogbrann langs Gjøvikbanen i Maridalen sommeren 2021.

Brannen gir økt mangfold av arter. Blant annet spretter flere såkalte «føniks-sopper» opp av asken. Men det fører også til økt variasjon av naturtyper. Den reduserer blant annet dominansen av grantrær i skogene, og kan føre til at løv- og furutrær etablerer seg i skogen.

– Før i tiden har det vært en naturlig forringelse av skogen ved brann. Det har vært mer normalt jo lenger øst man er, fordi det er mer nedbør i vest, sier Bendiksen.

Statsforvalteren ønsker å skape biologisk mangfold ved å gjenskape og øke områdets verdi for branntilknyttede arter, skriver de i forslaget sitt. Dette har de nå sendt ut på høring, i samråd med Miljødirektoratet.

Det er direktoratet, Klima- og landbruksdepartementet og til slutt Kongen i statsråd som avgjør om forslaget går gjennom.

Dette vil Statsforvalteren unngå: En skogbrann ute av kontroll, slik som her i Västmanland i 2014.

Ikke risikofritt

Planen er kontrollerte brenninger av fire områder. Effektene av dette er ventet å slå inn umiddelbart. Men de brente områdene må også forvaltes. Derfor vil det være nødvendig å gjenta brannene med noen tiårs mellomrom.

Og det er langt fra bare å tenne opp en fyrstikk og la det stå til, sier Egil Bendiksen.

– De som gjør dette, kan forhåpentlig tingene sine. De må tenke temperatur og fuktighet i jorden, ikke minst vindretning, sier han.

Selv en kontrollert brann har naturligvis betydelig risiko ved seg.

– Du går ikke ut i tørkesommeren i 2018 og gjør det her, for å si det sånn. Det kan være farlig om man ikke gjør det riktig, sier Bendiksen.

Det er i første omgang ventet å koste et sted mellom 391.000 og 1,3 millioner kroner for selve brenningen. Estimatet spriker av flere årsaker: Alt fra valg av entreprenør til hvor vanskelig skogen er å brenne, vil påvirke prisen. Så følger eventuell erstatning til skogeierne. Det er skogeieren selv som har tilbudt arealet til Statsforvalteren for vern.

Egil Bendiksen tror det vil bli vanligere å se mer naturvernbrenning i Norge i tiden fremover.

– Det gjelder å ha store områder man kan herje litt med, bemerker han.