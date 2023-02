Vedum vil kompensere prisstigningen. Nå kan pengebruken i statsbudsjettet øke med flere milliarder.

Det kan bli aktuelt å gi milliarder ekstra til politiet, sykehusene og skolene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Det sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

03.02.2023 07:47 Oppdatert 03.02.2023 09:35

Oppdateres.

Lønns- og prisveksten for 2023 har vært høyere enn det regjeringen la til grunn i statsbudsjettet. Fredag varsler finansminister Trygve Slagsvold Vedum om noe uvanlig: Dele ut penger for å kompensere for prisstigningen.

Disse justeringene er ment for å gi mer forutsigbarhet og trygghet, sier finansministeren på politisk kvarter fredag.

Påvirker flere offentlige virksomheter

– Vi ønsker å gi ro og trygghet. Og si at hvis prisveksten blir høyere enn det man la til grunn da man la budsjettet i oktober, så må man kompensere eller justere det i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, sier Vedum.

– Vi varsler dette tidlig slik at offentlige virksomheter og andre som mottar penger over statsbudsjettet kan planlegge året på en god måte.

Les også Sykehusene må stramme inn på pengebruken, sa helseministeren. Nå reagerer opposisjonen.

I en pressemelding sier finansministeren at de endrede forutsetningene påvirker flere offentlige virksomheter enn sykehus, politi, skoler og andre. De påvirker også verdien av tilskudd til bedrifter og organisasjoner.

– Og overføringer til folk, som for eksempel barnetrygd. Dette gjør vi noe med, står det i pressemeldingen.

Statsbudsjettet for 2023 er på 1748 milliarder kroner. Om prisene stiger med 4,9 prosent i stedet for 2,8, må mange milliarder legges til.

Økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo Einar Lie. Han kaller justeringen i statsbudsjettet for «elegant».

– Elegant

Økonomiprofessor Einar Lie tror regjeringen løser opp litt av prisstignings-floken.

– Jeg synes de rydder opp etter seg på en veldig god og en, for så vidt, effektiv måte, sier Lie på politisk kvarter.

Bitevise innstramminger i offentlig sektor i løpet av ett år, kunne ført til en smertefull innstramming, mener han. Det slipper man nå:

– Jeg synes løsningen de kommer med er, i og for seg, elegant.

Han tror politisk og budsjettmessig at regjeringens kompensasjon virker til å være en god løsning. Mest sannsynlig den beste der de står nå, mener økonomiprofessoren. I tillegg får de ført ansvaret der det hører hjemme: I de politiske beslutningene, mener Lie.

– Politisk utspill

For bare noen uker siden slo helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) fast at sykehusene må stramme inn økonomien i 2023. Dette for å håndtere økte priser og lønninger.

– Jeg vil be sykehusene se på hva de kan gjøre mindre av, sa hun fra talerstolen på sykehuset St. Olav i Trondheim. Dette satte flere partier spørsmålstegn bak.

Men nå kan kuttene bli mindre.

Om dette endrer situasjonen for sykehusene, kan ikke Helse Sør-Øst uttale seg om før de har sett tallene.

– De har kommet med et politisk utspill. Vi må forholde oss til budsjettene som kommer, sier medievakt Knut Albert Solem til Aftenposten.

Regjeringen har tidligere argumentert med at det er viktig å begrense pengebruken, slik at man kan få kontroll på inflasjonen og bremse renteøkningen.