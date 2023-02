Vedum vil kompensere prisstigningen. Nå skal pengebruken i statsbudsjettet øke med flere milliarder.

Det kan bli aktuelt å gi milliarder ekstra til politiet, sykehusene og skolene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Det sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

03.02.2023 07:47 Oppdatert 03.02.2023 08:20

Lønns- og prisveksten for 2023 har vært høyere enn det regjeringen la til grunn i statsbudsjettet. Fredag varsler finansminister Trygve Slagsvold Vedum om noe uvanlig: Dele ut penger for å kompensere for prisstigningen.

Disse justeringene er ment for å gi mer forutsigbarhet og trygghet, sier finansministeren på politisk kvarter fredag.

Påvirker flere offentlige virksomheter

– Vi ønsker å gi ro og trygghet. Og si at hvis prisveksten blir høyere enn det man la til grunn da man la budsjettet i oktober, så må man kompensere eller justere det i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, sier Vedum.

– Vi varsler dette tidlig slik at offentlige virksomheter og andre som mottar penger over statsbudsjettet kan planlegge året på en god måte.

I en pressemelding sier finansministeren at de endrede forutsetningene påvirker flere offentlige virksomheter enn sykehus, politi, skoler og andre. De påvirker også verdien av tilskudd til bedrifter og organisasjoner.

– Og overføringer til folk, som for eksempel barnetrygd. Dette gjør vi noe med, står det i pressemeldingen.

Regjeringen har ellers argumentert med at det er viktig å begrense pengebruken, slik at man kan få kontroll på inflasjonen og bremse renteøkningen.