Spektakulært nordlys i Tromsø

Det var et spektakulært nordlys over Tromsø onsdag kveld. Torsdag er det ventet aktivitet på samme nivå.

NTB

42 minutter siden

Til tross for at nordlysvarslinga til Yr.no kun kunne melde om lav aktivitet, fanget NTBs fotograf bilder som viste at nordlyset i høyeste grad var til stede:

Det er ventet nordlysaktivitet på samme nivå torsdag.

Ifølge nordlysvarslingen er det ventet aktivitet på samme nivå torsdag. Fra klokka 18 og utover er det heller ikke ventet spesielt skydekke over Tromsø.