I Sverige blir long covid-pasientene behandlet på spesialistmottak på det fremste universitetssykehuset

HUDDINGE (Aftenposten): På long covid-mottaket utenfor Stockholm utreder de 400–500 pasienter i året med alvorlige symptomer. I Norge blir tilbudet som helseregionene har, lite brukt.

I to et halvt år har hun hatt long covid. I vår opplevde Annah Björk en kraftig forverring. Hun var sengeliggende med høy feber i seks–syv uker. – Det blir ikke alltid bedre med tiden, sier hun.

07.06.2023 10:07

Annah Björk (42) går sakte gjennom gangen. Samboeren hennes er med. Han bærer den sjokkrosa vesken hennes. Det er 14 kontorer og undersøkelsesrom på rekke og rad. Alle er reservert long covid-pasienter.

Hun er en av pasientene som er utredet og får behandling her ved postcovidmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset. Her møter de spesialister og blir utredet av lege, psykolog, fysioterapeut og ergoterapeut.

Denne maidagen har hun vært hos lege på mottaket. Dagen i forveien hos psykolog, som hun treffer jevnlig.

Björk har hatt long covid i to og et halvt år. Hun er fortsatt syk og greier ikke å jobbe. Nesten daglig har hun feber.

De siste seks–syv ukene har hun opplevd en forverring av symptomene. Det går opp og ned i perioder.

Å dusje er en så stor kraftanstrengelse at hun må sove flere timer etterpå – selv om hun sitter på en stol i dusjen. Før løp hun 8 kilometer om morgenen fem dager i uken.

– Nå har jeg 10 prosent av den energien som jeg normalt hadde.

Hun sier stille:

– Jeg er ikke meg selv lenger. Jeg er blitt en annen.

Forfatteren famler etter ord

Før hun ble syk, var Björk en kjent kulturjournalist, musikkanmelder og forfatter i Sverige.

– Når jeg fikk korona? Jeg husker ikke, sier hun og ser spørrende på samboer Mattias Beijmo.

– Rett før jul i 2020, sier han.

Sykdommen har gått ut over konsentrasjonen, hukommelsen – og ordene. Ekstra ille for Björk, som lever av språket.

Hun har fått lindret symptomene i hjertet med medisin. Men ellers går behandlingen ut på å tilpasse seg sykdommen, spare på energi, slik at hun ikke får tilbakeslag.

– Jeg har et veldig dårlig korttidsminne. Og jeg har vanskelig for å holde tråden når jeg snakker. Jeg famler etter ord, finner ikke riktig hva jeg skal si.

Björk snakker i korte setninger. Under intervjuet kniper hun øynene igjen noen ganger, for å klare å konsentrere seg.

Fakta Eget spesialistmottak for long covid-pasienter Karolinska Universitetssjukhuset er et av Europas fremste universitetssykehus. Mottaket for long covid-pasienter utreder og behandle pasienter som allerede har gjennomgått en grunnleggende utredning i primærhelsetjenesten. Pasienter kan komme som ikke var innlagt på sykehus i forbindelse med covid-19 sykdom. Kravet for å komme hit er: Tre måneder etter å ha blitt syke må de fortsatt lide av alvorlig negativ påvirkning på funksjon, arbeidsevne og livskvalitet uten bedring. 400 er kalt inn til time i løpet av det siste året. Antall henvisninger har sunket sammenlignet med fjoråret, men er fortsatt ganske høyt. På klinikken i Huddinge samarbeider ulike spesialiteter og profesjoner for å kunne tilby flerfaglig omsorg. Legene har kompetanse innen blant annet lunge- og infeksjonsmedisin, kardiologi, allmennmedisin, radiologi, nevrologi og rehabilitering. I høst var det 500 på venteliste, nå er det 200. Men det finnes fortsatt pasienter som har ventet nesten et år. På mottaket jobber fire leger, tre–fire fysioterapeuter, fire psykologer, to sykepleiere, to rådgivere og to ergoterapeuter med pasientene. Vis mer

Bare de sykeste får komme til mottaket

Long covid-pasientene som kommer til mottaket, er de sykeste. Kravet er strengt. De må ha 50 minst prosent funksjonsnedsettelse på grunn av sykdommen. (se faktaramme)

– De har et stort behov, ikke bare for utredning, men også for forståelse, sier infeksjonslege Christer Lidman.

Han har arbeidet ved mottaket i to år. På det meste har han fire–fem pasienter om dagen som han bruker en times tid på ved første undersøkelse. Det er i all hovedsak kvinner mellom 40 og 50 år. De fleste er høyt utdannede. De har vært svært aktive og levd for «full rulle» før de ble syke.

– Det er kvinner som vil mye i livet, sier legen.

– Vi samler kompetanse om pasientgruppen på tvers av ulike fagfelt. Det kommer til nytte i forskningen, sier infeksjonslege Christer Lidman.

Tilbud i Norge lite brukt

I Norge har det vært et lignende tverrfaglig tilbud til long covid-pasienter i hver helseregion. Ulike spesialister samarbeidet om utredning av pasienter med sammensatte plager.

I Helse sør-øst er det Kysthospitalet ved Sykehuset i Vestfold som tar imot pasientene. 313 pasienter var til utredning/behandling i fjor.

– Det siste året er imidlertid tilbudet i helseregionene blitt lite brukt, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

– Vi er usikre på om det skyldes at behovet er dekket i den øvrige helsetjenesten, eller at antallet innbyggere med langtidseffekter har falt med tiden, sier han.

Nakstad sier at personer med langtidsplager etter infeksjonen vanligvis blir henvist til spesialisthelsetjenesten av fastlegen sin, avhengig av hvilke plager som dominerer.

Har dårlig oversikt

– Vi mangler fortsatt mye kunnskap om hva som er den beste behandlingen og rehabiliteringen av langtidseffekter etter covid-19, sier Nakstad.

Han påpeker at de har dårlig oversikt over hvor mange som har fått langtidseffekter etter mildere sykdomsforløp.

– Dette skyldes dels at plagene er sterkt varierende, slik at ulike diagnosekoder blir brukt. Dels vet vi ikke hvor mange som har oppsøkt helsehjelp.

Mange har allerede ventet over ett år før de endelig kommer hit – til venterommet på postcovidmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Han sier de jobber med å få kartlagt dette bedre. Blant annet er det innført nye diagnosekoder for fastleger og i spesialisthelsetjenesten som de håper vil gi bedre oversikt.

Anbefaler Norge å satse

På Karolinska mener legen ved postcovidmottagningen at det er mye positivt ved å ha et eget mottak for pasientene på det største universitetssykehuset. At Norge ikke har det samme, synes han er betenkelig.

– Vi samler kompetanse om pasientgruppen på tvers av ulike fagfelt. Det pågår mange forskningsprosjekter her der våre pasienter deltar. Selv om vi ikke har kommet så langt i behandling, har vi lært oss mye om å lindre symptomene, sier Lidman.

Blant annet har Karolinska startet et forskningsprosjekt der de behandler long covid-pasienter med antivirus-medisin.

Hvorfor er det så stor forskjell mellom de to landene?

I Sverige har 10.372 pasienter fått diagnosen long covid i spesialisthelsetjenesten frem til 9. mai 2023. Også i primærhelsetjenesten i Sverige har det vært stor pågang.

I Norge er diagnosekoden Postinfeksiøs tilstand etter covid-19 brukt 131 ganger i spesialisthelsetjenesten i 2022 og 77 ganger hittil i år.

Ifølge helsemyndighetene kan det være en større underrapportering i Norge. Men det kan også være at Sverige har flere tilfeller fordi flere var syke før de ble vaksinert. Kanskje er også tilbudet bedre kjent i nabolandet, og man har lavere terskel for å bruke det.

– Sannsynligvis har kodeverket ikke vært godt nok kjent i alle deler av helsetjenesten. Vi vet at det har vært variasjon i kodebruken. Dette skyldes nok blant annet at det er vanskelig å skille symptomer på andre sykdomstilstander fra covid-19. Det kan også være pasienter som har covid-relaterte plager uten å vite om de har hatt covid-19, sier Nakstad.

– Diagnostiseringen derfor blir derfor vanskelig i mange tilfeller, særlig når det har gått lang tid.

Skiltet ser fremdeles midlertidig ut. Men postcovidmottagningen har holdt til her i Huddinge siden 2021. Tidligere var den i Solna.

Norsk Covidforening: – Svenskene mer offensive

Ifølge Norsk Covidforening er det flere mulige årsaker til at pasientene ikke kommer til helseforetakenes long covid-klinikker.

– Det første man bør undersøke når pasientene uteblir, er eget tilbud. Ut fra erfaringene vi hører om, virker det litt tilfeldig hvordan klinikkene legger opp behandlingen.

Det sier styreleder i foreningen, Brita Scheid Bjørnstad.

I april ga den svenske regjeringen et oppdrag om å styrke og samle kunnskap om diagnostikk, behandling og rehabilitering av pasienter med senfølger av covid-19 og andre infeksjonssykdommer. Det skal utredes å lage et nasjonalt kunnskapssenter. På pressekonferansen sa sosialministeren at det ikke er gjort nok for denne gruppen pasienter.

Bjørnstad mener svenskene har en mer offensiv holdning til long covid, både når det gjelder utredning, behandling og forskning.

– Sverige ser i større grad ut til å forholde seg til at long covid ofte bringer med seg følgetilstander som både kan og bør behandles.



Fakta Symptomene pasientene forteller om: Plutselig høy puls uten grunn, svimmelhet. Problemer med pusten som kan minne om astma (såkalt air-trapping, kan også ses på skanning av lungene). Flere blir andpustne av å gå opp en trapp. Dårlig hukommelse, det «går tregt» i hjernen, man mister tråden, husker ikke ord. Dette blir verre jo mer man belaster hjernen. Noen har problemer med å lese og se på skjerm. Problemer med at armer eller ben dovner bort eller at det «iser» og stikker i hender og føtter. Svært mange har varierende grad av trøtthet og utmattelse. Noen har feber nesten hver dag. Tilbakeslag og forverring av symptomer er vanlig hvis de har gjort aktiviteter som har krevd mye energi – fysisk, psykisk eller emosjonelt. Legene har lykkes best med å behandle symptomene fra hjerte- og karsystemet, og bruker blant annet betablokkere. Mye av utredningene går ut på å utelukke andre sykdommer, som for eksempel MS og atrieflimmer. Rundt en fjerdedel av pasientene sendes videre til andre spesialister på sykehuset. Vis mer

Ser liten bedring av hjerne-symptomene

Tilbake på Huddinge ser den erfarne infeksjonslegen at pasientene ikke blir bedre i en jevnt stigende linje.

– Det går opp og ned. Dette har vi ingen forklaring på.

Han mener flere av symptomene på ME og long covid er nokså like.

– Men pusteproblemer, hukommelsessvikt og lukt/smak-symptomer er særskilt for long covid-pasientene. I motsetning til ME-pasienter ser vi at de blir bedre, om enn langsomt.

Men én ting blir ikke bedre for visse long covid-pasienter:

Hjernesymptomene, som hukommelses- og konsentrasjonssvikt. Legene ser liten forskjell hos pasienter som har vært hos dem over tre års tid.

– Det synes jeg er veldig beklagelig, sier han.

Også norske forskere trekker frem hukommelsessvikt som et klart symptom.

Christer Lidman var lege da det endelige gjennombruddet for en medisin-cocktail mot Hiv kom på midten av 90-tallet. Det dødelige viruset ble satt sjakk matt.

– Et sånt gjennombrudd håper jeg vil skje for long covid også.

– Vanskelig å tenke på fremtiden

Annah Björk har skrevet bok om hvordan det har vært å få og leve med long covid: Jag är inte här, det här händer inte. Et møysommelig prosjekt basert på korte dagboknotater mens hun var syk. Hun greide å skrive fem til ti minutter om dagen.

Hun håper og tror at man skal finne ut av hvordan long covid-pasientene kan hjelpes.

– Det må jeg tro, og det gjøres mye forskning på dette. Men det er ganske vanskelig å tenke på fremtiden. Det er ikke sikkert det blir bedre med tiden. Det er veldig usikkert.