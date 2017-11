Jensen ber SSB konsentrere seg om norsk økonomi

I tildelingsbrevet for 2017 skriver Finansdepartementet blant annet disse to tingene:

«SSB skal i sin løpende virksomhet: (...) – holde standarden på egen forskning på et høyt internasjonalt nivå».

«Departementet vil særlig trekke fram: (...) Forskningsavdelingen i SSB bør konsentrere seg om økonomiske problemstillinger, herunder modellbaserte analyser av norsk økonomi.»

I Meyers omorganisering har krav til internasjonal publisering vært stilt for å kunne jobbe i forskningsavdelingen i fremtiden. De 25 ansatte som hun foreslo å flytte skal i liten grad ha oppfylt dette kravet.

Samtidig er det slik at sentrale personer for å utføre «modellbaserte analyser av norsk økonomi» er blant de 25 som er foreslått flyttet ut av forskningsavdelingen. Mange sterke røster hevder at dette vil svekke denne prioriterte oppgaven.

Mye tyder på at det er Meyers flytting av personer knyttet til disse analysene som har fått departementet til å sette foten kraftig ned.

I tildelingsbrevet er avsnittet med tittelen Bemanning og personalforvaltning på litt under tre linjer. Hele brevet er på 12 sider