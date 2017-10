Politidirektoratet skal utrede bruk av elektrosjokkvåpen

En konseptutredning om dette blir mest sannsynlig iverksatt før utgangen av året, får Dagsavisen opplyst.

Politi i en rekke land er allerede utstyrt med elektrosjokkvåpen. I Sverige skal det gjennomføres en prøveordning i 2018 og 2019 som innebærer at rundt 400 polititjenestemenn skal utstyres med dette, ifølge Politiforum.

I Finland er politiet allerede utstyrt med denne typen våpen, opplyser politiske rådgiver Gerald Kador Folkvord i Amnesty International i Norge.

– De bruker det ganske hyppig, også når det ikke er snakk om akutt fare. Ifølge en forskningsrapport skjer det i nesten halvparten av alle tilfellene, sier Folkvord.

Han mener det er problematisk:

– Når elektrosjokkvåpen ses på som et nyttig virkemiddel for å gjøre jobben enklere for politiet, kan det gå galt, og internasjonale bestemmelser om dette kan bli brutt.