Toppledelsen i Agder-politiet kom onsdag til formannskapet og forsvarte sin manglende inngripen under sommerens nazidemonstrasjon i Kristiansand.

Da kokte det fullstendig over for Ap-representant Trond Blattmann, som mistet sønnen Torjus på Utøya 22. juli 2011 og var leder for Den nasjonale støttegruppen.