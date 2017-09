Alle nyfødte skal testes for alvorlig immunsviktsykdom

Beslutningsforum for nye metoder har gitt grønt lys til at det nasjonale screeningprogrammet for nyfødte kan utvides til å omfatte alvorlig immunsvikt (SCID). «Testene redder liv», skriver Beslutningsforum for nye metoder i referatet fra møtet mandag.

Aftenposten har tidligere skrevet om Tobias, som ble reddet takket være et prøveprosjekt som avdekket at han hadde medfødt immunsvikt. Hvis disse barna blir syke, bare forkjølet, vil ikke kroppen gå i forsvar mot bakterier og virus – og de risikerer å dø.

Han ble født på sykehuset i Arendal, ett av seks sykehus i landet som har testet nyfødte for den medfødte sykdommen. I tillegg til Tobias, er det fanget opp én nyfødt til med SCID blant de 15.000 barna som er testet i løpet av to år.

– Vi er veldig takknemlig for at Beslutningsforum kom frem til dette, sier Asbjørg Stray-Pedersen ved Nyfødtscreeningen, Rikshospitalet OUS.

– Det har gått ett år fra søknaden vår ble sendt, og vi er svært glade for at det ble satt fortgang i prosessen, som ellers ville tatt mye lengre tid.

Fakta: Fakta om alvorlig immunsvikt/SCID Alvorlig kombinert immunsvikt (Severe Combined Immunodeficiency) er en akutt, livstruende tilstand som rammer 2–5 norske barn årlig. De fleste barn har hittil fått diagnosen ved 4–7 måneders alder. Barn med SCID har et svært redusert immunforsvar og får infeksjoner med virus, bakterier og sopp. Uten behandling dør de som oftest før ett års alder av infeksjonssykdommer. Hovedsakelig behandles sykdommen med stamcelletransplantasjon. Kilde: Norsk Immunsviktforening/OUS

Senest i gang fra årsskiftet

Helsedirektoratet skal behandle saken raskt videre og er innstilt på en rask prosess.

– Det er gledelig at også Beslutningsforum støtter at de nye sykdommene innlemmes i nyfødtscreeningen. Vi skal sørge for å få gjort dette så fort som mulig, senest 1. januar 2018, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en kommentar.

Erik W. Andersen mistet to sønner i alvorlig immunsvikt. Sammen med Norsk Immunsviktforeningen har han i åtte år arbeidet for å få SCID som en del av nyfødtscreeningen. Han synes tre måneder er altfor lenge.

– Alt ligger til rette for å starte så fort som mulig, i mellomtiden risikerer vi at barn dør. Det er forferdelig, sier han.

Bekymret for barn som ikke fanges opp

Stray-Pedersen sier de er klare for å begynne å screene alle nyfødte i Norge for SCID når forskriftsendringen er vedtatt, men at Oslo universitetssykehus må finne penger til dette innenfor sitt eget budsjett. Å screene alle nyfødte i ett år vil koste 4,2 millioner kroner, 70 kroner ekstra pr. test.

I de to årene prøveprosjektet har pågått, er det over 100.000 nyfødte som ikke er blitt testet. Det er kommet fire barn til Rikshospitalet med alvorlig immunsvikt som ikke er blitt fanget opp, fordi de er født på sykehus utenfor prosjektet.

Alle disse barna hadde tilleggsymptomer. Men det vanligste er at SCID-barn blir født tilsynelatende helt friske, uten immunforsvar.

Fakta: Snart testes alle nyfødte for 25 sykdommer Alle barn som fødes i Norge, blir i dag screenet for 23 alvorlige, behandlingsbare sykdommer, de fleste stoffskiftesykdommer. Mandag ble det besluttet å inkludere to til i screeningen. Alvorlig immunsvikt (SCID) og andre alvorlige T-celledefekter blir en del av det ordinære screeningprogrammet senest fra årsskiftet. Beslutningsforum sa også ja til å innlemme sykdommen HMG i screeningen (3-OH 3-metylglutaryl-CoA lyasedefekt). HMG er en sjelden sykdom med feil i nedbryting av organiske syrer. Ubehandlet fører sykdommen til alvorlige nevrologiske skader, som blant annet epilepsi. Testen tas ved en blodprøve i hælen innen to døgn etter fødsel.

– Vi er bekymret for at det er barn som er født med klassisk SCID som ikke er blitt testet, og som har dødd av sin første infeksjon uten at de noen gang er blitt diagnostisert med alvorlig immunsvikt, sier Stray-Pedersen.

Erfaringene fra andre land som har startet screening, er at man oppdager at flere barn har sykdommen enn det som var anslått fra før.