Hetebølge i Oslo i helgen. Slik takler du varmen.

I helgen blir det varmt, varmt og varmt. Da gjelder det å følge noen enkle råd.

Ole Køste Kvien og Arne Køste stuper fra 10-meteren på Ingierstrand Bad ved Oslo mandag.

16.06.2023 12:11 Oppdatert 16.06.2023 14:53

Gi meg sammendraget

– Det er hetebølge hetebølgeDen norske definisjonen på hetebølge er fem eller flere sammenhengende dager med en målt temperatur på 27 grader eller mer. i Drammen, og i helgen er det store sjanser for at den også kommer til Oslo.

Det sier statsmeteorolog Anne Solveig Andersen ved Meteorologisk institutt til Aftenposten.

Da gjelder det å vite hva man skal klare seg best mulig i varmen.

Hvordan takle hetebølge og varme?

Dette er rådene fra Røde Kors til hvordan du takler varmen:

Hold deg i skyggen på de varmeste dagene.

Drikk vann ofte, selv om du ikke føler deg tørst.

Pass på de aller yngste, eldre og kronisk syke familiemedlemmer og naboer.

Oppsøk hjelp hvis du føler deg dårlig og får symptomer på overoppheting eller dehydrering.

Hjelp andre med symptomer på overoppheting eller dehydrering til å kjøle seg ned, få i seg vann og oppsøke akutt hjelp når de trenger det.

Sjekk værmeldingen når du planlegger dagen, og ta lange pauser hvis du skal være fysisk aktiv ute når dagen er på det varmeste.

Vær forsiktig når du bader, og ikke bad alene.

Hvis du føler deg for varm innendørs, ta en tur i skogen eller oppsøk bibliotek, kjøpesenter eller andre steder med luftkondisjonering.

Hold soverommet så kjølig som mulig.

Hva er tegnene på overoppheting og dehydrering?

I varmen må du være oppmerksom på om du får hodepine, føler deg svimmel, blir slapp, tørst, får krampe eller kjenner deg svak. Da kan du ha blitt overopphetet og/eller dehydrert.

Andre symptomer kan være blek og kald hud, kraftig svette og rask puls.

Aftenposten har vært i kontakt med Asker og Bærum legevakt. For å unngå overoppheting og dehydrering forklarer de at du kan ta is og kaldt vann i nakken og på hodet, spise frukt og grønt som inneholder mye vann og drikke vann.

For å få ned kroppstemperaturen kan du kjøle deg ned i vannet.

På Norsk Helseinformatikk (NHI) sine nettsider opplyses det om at forebygging av overoppheting og heteslag kan skje ved visse forholdsregler:

Ha på lyse, lette og løstsittende klær.

Beskytt deg mot sola med hatt eller parasoll.

Når du er i aktivitet bør du ta hyppige pauser og drikke vann hvert kvarter. Dette gjelder også selv om du ikke føler deg tørst.

Fare for lyn og torden

Det er imidlertid ikke sikkert du kommer helt tørrskodd gjennom helgen hvis du er på Østlandet. Sol og varme produserer såkalte cumulonimbus-skyer cumulonimbus-skyerCumulunimbus, eller bygeskyer som de også er kjent for, er én av ti hovedtyper av skyer. Skyen(e) dannes når oppvarmet luft stiger i ustabile luftmasser. Det kan gi bygenebør, hagl, torden, kraftige vindkast og iblant virvelvinder. Kilde: Store Norske Leksikon., eller såkalte bygeskyer. Det kan forårsake både én og to sommerbyger lokalt.

Les også Derfor smeller det

– Det er fare for lyn og torden. Det var mye lynaktivitet torsdag, og det ser ut som det blir store sjanser for dette også fredag og i helgen, sier Andersen.

Hun sier slike byger skaper hodebry for meteorologene ettersom det er vanskelig å si akkurat hvor bygene kommer. Det betyr at det kan stå full sol på værvarslingstjenester på nett, samtidig som det bøtter ned rett utenfor vinduet.

Et godt tips er å følge med på farevarsler og værradarer på nett. Da kan du finne oppdatert informasjon om både byger, lyn og torden i sanntid.