Barnevernsledere melder om krise: – Barn blir stående uten tak over hodet

Alle barnevernstjenestene i gamle Buskerud fylke har gått sammen for å sende et varsel til myndighetene. De frykter for barn og unges liv og helse i møte med sommerferien.

Barnevernsleder i Midt-Buskerud, Kaja Solbakken Bjerke, er alvorlig bekymret for hvordan det vil gå med sårbare barn i barnevernet i sommer. Vis mer

«Barn og unges liv og helse står i fare».

Slik starter varselet sendt fra ni barnevernsledere i gamle Buskerud fylke. Brevet er rettet mot Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), som har ansvaret for det statlige barne- og familievernet. De har brutt den lovfestede bistandsplikten bistandspliktenBufetat har plikt til å bistå barnevernstjenesten med plassering av barn utenfor hjemmet. Plikten inntrer på anmodning fra kommunen og innebærer at Bufetat skal finne frem til et egnet fosterhjem eller en egnet institusjonsplass til det enkelte barn. For å oppfylle bistandsplikten må Bufetat til enhver tid ha et tilgjengelig og tilstrekkelig differensiert tiltaksapparat. de har overfor barnevernet.

– Det er fortvilende. Unge som har behov for akutt hjelp blir stående uten noe tilbud, sier leder ved barnevernstjenesten i Drammen Elisabeth Lyshaug.

Hun er en av ni barnevernsledere som har sendt varselet om det de beskriver som kritikkverdige forhold.

Aftenposten har tidligere skrevet om forholdene i barnevernet: Ugranskede dødsfall, kraftig økning av hjelpetrengende, barn som kastes mellom institusjoner.

Barnevernslederne i Buskerud har meldt sine bekymringer flere ganger i år men uten resultat.

Nå skrur de opp styrken og melder felles varsko.

Les også Kraftig økning i antall barn som trenger hjelp av barnevernet

Innrømmer at barna sviktes

Bufetat har en bistandsplikt forankret i Barnevernsloven, som pålegger dem å bistå kommunen med å finne rett institusjonsplass eller fosterhjem når et barn har behov for det.

Ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), som er overordnet Bufetat, har det skjedd 60 brudd på bistandsplikten siden høsten 2022.

De begrunner dette med at flere barn trenger mer omfattende bistand, vanskeligheter med å bemanne institusjoner og for få akutt- og behandlingsplasser.

«Dette gjelder flere regioner, men akkurat nå er situasjonen vanskeligst i region vest og region øst», skriver divisjonsdirektør Jan Kato Fremstad i en e-post til Aftenposten. Kommunene i Buskerud tilhører region sør.

I Løkkeveien i Vikersund kommune har det lokale barnevernet et hus som blir brukt blant annet til å huse barn kortvarig. De har gjort det de kan for at det skal være hyggelig for barna. Vis mer

Også Kaja Solbakken Bjerke har skrevet under på varselet. Hun er leder for Midt-Buskerud barnevernstjeneste.

– Dette er barn som er i en akutt situasjon fordi det har skjedd en alvorlig hendelse, eller fordi foreldrene ikke er i stand til å ta vare på dem. Får de ikke hjelp av oss, vil det medføre at de blir stående uten tak over hodet.

Hun er alvorlig bekymret for barnas fysiske, men spesielt psykiske helse.

– Vi blir stående igjen med noen skjebner i hendene. Dette er barn i krise. At du ikke kan bo sammen med foreldrene dine er det mest dramatiske du kan bli utsatt for i livet ditt.

Fakta Varsling om kritikkverdige forhold Ni barnevernsledere i gamle Buskerud fylke har sendt en felles varsling til Barne- og familiedepartementet, Statsforvalteren i Viken, Barneombudet, Bufdir og Bufetat. Det er barnevernslederne i Drammen, Numedal, Lier, Midt-Buskerud, Ringerike, Øvre Eiker, Hole, Hallingdal og Kongsberg som har sendt varselet. De varsler om at Bufetat ikke klarer å overholde bistandsplikten, som resulterer i at barn kan stå uten omsorg. Bufetat har plikt til å bistå barnevernet med plassering av barn utenfor hjemmet. For å oppfylle bistandsplikten må Bufetat til enhver tid ha et tilgjengelig og tilstrekkelig differensiert tiltaksapparat. Kilde: Varslingsbrevet fra barnevernslederne, barnevernsloven. Vis mer

– Fortvilende for oss, barnet og familien

– Barnevernstjenesten har en samfunnskritisk funksjon. Når de mest sårbare barna har behov for akutt hjelp, må vi kunne tilby dem det. Men det har vi ikke kapasitet til nå, sier Lyshaug.

Men når kommunene ber om hjelp fra Bufetat, møtes de bare med en beklagelse: Bufetat har ikke kapasitet til å hjelpe dem heller.

– Det er fortvilende for oss, barnet og familien, sier Lyshaug.

Elisabeth Lyshaug i barnevernstjenesten i Drammen har opplevd at Bufetat har brutt bistandsplikten flere ganger. Nå er hun alvorlig bekymret. Vis mer

Bjerke mener Bufetat må komme på banen.

– I kommunene har vi ikke anledning til å løse dette. Det må løses på statlig hold. Vi ber bare om bistand når vi ikke finner lokale løsninger, og da må de kunne ha noe å tilby oss.

I varselet skriver barnevernslederne at de er usikre på om Bufetat virkelig har tatt inn over seg krisesituasjonen barn i barnevernet er i.

– Hva gjør dere hvis dere har et barn som har behov for akutt hjelp, men hverken kommunen eller Bufetat har ressurser til å hjelpe?

– Vi hadde nylig et tilfelle i regionen hvor to ungdommer sto igjen uten omsorgspersoner, og politiet mente de var en risiko å være sammen med. Det endte med at to ansatte i barnevernstjenesten tok inn på hotell for å sove sammen med dem der. Det oppleves veldig uforutsigbart når Bufetat ikke kan bistå oss.

Nå er fellesferien i full gang, som betyr generelt lavere bemanning i det offentlige. Det kan sette allerede sårbare barn i en enda verre situasjon, frykter Lyshaug.

– Vi er bekymret fordi vi ikke vet hvordan sommeren blir. Vi har ikke fått informasjon om noen strakstiltak til å avhjelpe situasjonen fra Bufetat. Det kan oppstå akutte situasjoner i sommer, og jeg er redd vi ikke har noe å tilby dem.

I Løkkeveien har Kaja Solbakken Bjerke måttet huse barn som har rømt hjemmefra over natten. Vis mer

Ber om ressurser fra øvre hold

– Vi har brutt bistandsplikten, og det er beklagelig, sier fungerende regiondirektør i Bufetat region sør Terje Jacobsen.

Han forteller at Bufetat har utfordringer med å få nok kapasitet på akutt- og behandlingsplasser.

– Vi mangler behandlingsplasser, slik at oppholdstiden på akuttiltakene våre øker.

På denne tiden i fjor var det 20 ledige beredskapshjem i region sør. I dag er det ingen. Jacobsen peker på flere grunner til mangelen på plasser: Vanskeligheter med rekruttering og færre plasser i det private.

Dette skjer samtidig som regjeringen går inn for å fase ut private aktører i barnevernstjenesten.

– Vi har hatt få tilgjengelige fra kommersielle og private leverandører, og mindre mulighet til å kjøpe enkeltplasser, sier Jacobsen.

Regiondirektør i Bufdir region sør ber om flere ressurser fra regjeringen: – Vi mangler kapasitet. Vis mer

Færre plasser samtidig som det er en betydelig økning av barn og unge som trenger hjelp av barnevernet gjør situasjonen prekær. Også Jacobsen trekker frem at barnevernsreformen har hatt konsekvenser for kapasiteten.

– Vi har hatt lite tid og ressurser til å implementere endringene som reformen kom med. At alt dette skjer på en gang er en dårlig kombinasjon.

– Vi trenger økte ressurser fra øvre hold for å kunne drifte institusjonene vi har. Får vi tilgang på flere ressurser vil det bli enklere å få på plass kompetent personell. Det er svært viktig, fordi trygge voksne trengs for å ha trygge barn, sier Jacobsen.