Kvinnelig soldat til sykehus med pusteproblemer og kløe i halsen

Da det kom ut røyk fra et objekt på Sessvollmoen militærleir, dro to soldater ut for å sjekke det. Nå er en av dem fraktet til Ullevål sykehus med helseplager.

Arkivbilde av Sessvollmoen. Vis mer

«Nødetatene er inne på militært området etter at to personer er eksponert for kjemikalier av ukjent årsak. Én av de to som er eksponert har symptomer.».

Det meldte politiet på Twitter klokken 09 lørdag. Sessvollmoen militærleir ligger i Ullensaker kommune, ikke så langt fra Gardermoen.

En kvinnelig soldat i starten av 20-årene ble etter hvert kjørt til Ullevål sykehus.

– Hun er fraktet til Ullevål sykehus for vindere undersøkelser. Hun opplever generell ubehag, pusteproblemer og kløe i halsen, sier Melissa Krag, operasjonsleder i Øst politidistrikt til Aftenposten.

Skulle sjekke røykutvikling

Krag forteller at militærleiren har fått et objekt den siste uken. I forbindelse med regn begynte det å komme røyk fra dette objektet, gikk to soldater ut for å sjekke det. Hun ønsker ikke å fortelle på nåværende tidspunkt hva slags objekt det er snakk om.

– Dette objektet har ligget utendørs de siste dagene og avgitt røyk i forbindelse med regnet, sier Krag.

Klokken 09.13 skriver politiet på Twitter at det jobbes med å avklare hva slags stoff det er snakk om.

Skal sjekkes av Forsvaret

Politiet melder også om at objektet avgir ikke gasser nå og således er det ingen fare nå. Det jobbes med å avklare om den kjemiske reaksjonen kan starte opp igjen.

En prøve av stoffet tas med til Forsvarets forskningsinstitutt for å finne ut hva slags stoff det er snakk om. Objektet som har avgitt forurensning ligger trygt, utilgjengelig for allmennheten.