Ny Rødt-leder: Ble informert om tyverisaken gjennom mediene

Bjørnar Moxnes endret forklaring fortløpende etter å ha blitt tatt for å stjele solbriller. Hans egen nestleder sier hun oppdaterte seg på saken gjennom mediene.

Rødts nye leder, Marie Sneve Martinussen, mener håndteringen til Bjørnar Moxnes var elendig. Bildet er tatt tidligere. Vis mer

– Jeg er sint og frustrert.

Det sa Marie Sneve Martinussen på pressekonferansen etter at det ble kjent at Bjørnar Moxnes hadde trukket seg som leder for Rødt. Det er hun som tar over som leder.

Det er spesielt én grunn til at hun er sint og frustrert: Hun hevder at hun måtte lese om utviklingen i saken gjennom mediene. Og at hun ikke fikk informasjon direkte fra Moxnes etter hvert som saken utviklet seg.

Slik fikk hun informasjon

Rødts påtroppende leder sa mandag at hun ikke ble kjent med solbrilletyveriet før rett før saken ble offentlig.

Det var Moxnes selv som fortalte henne om selve hendelsen. Martinussen fikk da samme informasjon om saken som ble gitt til Romerikes Blad rett før publisering.

Samme kveld gjorde Moxnes et intervju med VG.

– Det visste jeg ikke noe om, og jeg fikk ikke lest det før lørdag, sier Martinussen.

Hun sier at Moxnes heller ikke informerte henne om den første pressekonferansen han holdt om saken.

– Den var jeg heller ikke med på, men så den live og fikk informasjon der, fortsetter hun.

3. juli ble Moxnes sykmeldt. I etterkant av dette så Martinussen filmen som viser at partilederen tar solbrillene i en tax-free-butikk på Oslo lufthavn.

– Så har jeg hatt sporadisk kontakt med ham mens han har vært sykmeldt.

Den siste informasjonen om hva Moxnes hadde bestemt seg for og hva han hadde tenkt å si, fikk Martinussen i forrige uke.

– Fikk du informasjon mest gjennom mediene og pressekonferansen, eller fikk du informasjon direkte fra Moxnes?

– Nei, jeg har fått informasjon fra mediene de første dagene av denne saken, sier Martinussen, som legger til at hun var på ferie.

Under pressekonferansen mandag sa Martinussen at Moxnes må jobbe for å vinne tilbake tilliten ikke bare hos velgerne, men også innad i partiet.

– Han må gjenbygge tillit og få en tilgivelse internt i Rødt, understreket hun.

– Bjørnars håndtering har vært elendig

Martinussen er helt klar på hva hun tenker om hvordan Moxnes har taklet saken fra han ble tatt for tyveri av solbrillene til han nå har trukket seg som leder i Rødt.

– Til Bjørnars håndtering er det ikke annet å si enn at den har vært helt elendig.

Hun sier at hun har forståelse for at han til slutt innså at han ikke kunne fortsette. Samtidig synes hun ikke det er fullstendig krise for partiet.

– At Bjørnar går av, tror jeg i all beskjedenhet ikke har så mye å si. Én av de viktigste prosjektene for Rødt de siste årene har vært å gå fra énmannspartiet «Bjørnar Moxnes» til å bli et ordentlig parti med et lag av forskjellige folk. Det har vi heldigvis klart, sier Martinussen.

Det har ikke lykkes Aftenposten å få kontakt med Moxnes i denne saken.