– En del folk som aldri har hatt inkassosaker før, kan få det i høst

Etter koronaen har nordmenns gjeld økt gradvis. Det samme har antall inkassokrav. Flere eksperter tror at mange nordmenn vil få en kalddusj etter ferien.

– Hvis man kommer hjem fra ferien og er litt i minus, så må man passe på at regningene ikke går til inkasso, er det klare rådet fra Hallgeir Kvadsheim.

Under pandemien satte nordmenn mer penger i banken enn vanlig. Derfor har man hatt mer å rutte med etter at de fleste koronarestriksjonene ble fjernet i første halvdel av 2022.

Nå ser man en utvikling som tyder på at mange har brukt opp sine oppsparte midler. Dette fordi gjelden har vokst det siste året.

I februar 2021 hadde nordmenn rekordlave 17,5 milliarder kroner i ikke-forfalt kredittkort-gjeld. Dette beløpet har i juni i år vokst til 28,9 milliarder kroner. Det viser tall fra Gjeldsregisteret.

Det er riktignok kreditter som ikke er forfalt til betaling og blitt rentebærende. Rentene på kredittkortlån begynner å løpe hvis man ikke betaler hele gjelden ved første forfall.

Ser man på rentebærende forbruksgjeld (forfalt kredittkortlån og forbrukslån), har beløpet økt fra 123,6 milliarder i juni i fjor til 125,7 milliarder i juni i år.

Toppen ble nådd i april med 129,4 milliarder korner.

Svak krone betyr dyrere ferie

– Nedgangen (fra april til juni, red.anm.) skyldes mest sannsynlig at mange har prioritert å bruke feriepengene på nedbetaling av dyr kredittkortgjeld. Sett i lys av at vi har et vesentlig høyere gjeldsnivå med flere som sliter med økonomien nå enn for ett år siden, er dette en positiv utvikling med tanke på forebygging av gjeldsproblemer, sier Egil Årrestad.

Han er daglig leder i Gjeldsregisteret.

På grunn av svak krone har ferien for mange nordmenn blitt dyrere enn antatt. Det øker risiko for at flere vil få inkassosaker i høst.

Årrestad regner med at gjelden vil øke ytterligere i sommer og i perioden etter ferien. Dette blant annet fordi den svake kronen har gjort ferieturen dyrere enn det mange hadde budsjettert med.

– Det som er den store risikoen nå, er at folk bruker forbrukslån eller kredittkort til å finansiere ferien. Man har vanligvis 30 dager til å nedbetale kredittkort-gjeld for å unngå renten. Etter det er det gjennomsnittlig cirka 20 prosent rente på lånet. Derfor er det risiko for at gjeldsproblemene vil øke for de som allerede har det tøft økonomisk, sier Årrestad.

– Flere vil få betalingsvansker fremover

Kredinor er Norges største inkassoselskap. Tall Aftenposten har fått fra selskapet, viser en økning på inkassosaker mot privatpersoner på 4 prosent i perioden januar-april i år, sammenlignet med fjoråret. Ser man på kronebeløp, er økningen på 10 prosent.

– Privatpersoner tærer nå på bufferne og det er begynnende tegn til økende problemer. Det er helt klart at flere vil få betalingsvansker fremover, og da er vårt beste råd å gå i dialog med oss raskt. Da kan vi finne løsninger for å få folk tilbake på fote igjen, sier Jon Berge.

Han er kommunikasjonssjef i Kredinor.

Fakta Inkasso Før en sak går til inkasso, må man alltid sende et inkassovarsel. Når en faktura ikke betales og sendes til inkasso, vil det legges til inkassokostnader som er besluttet av norske myndigheter. Saken kan etter hvert sendes inn i rettsapparatet til rettslig innkreving hos namsmannen eller forliksrådet. En betalingsanmerkning kan registreres 30 dager etter at rettslig tiltak ble satt i gang. Det innebærer at navn til den som ikke betaler registreres hos selskap som driver med kredittopplysning og kan gi avslag på for eksempel lån, kreditt og mobilabonnement. Saken kan i ytterste konsekvens ende med tvangssalg av for eksempel eiendom. Kilde: Altinn og Kredinor Vis mer

Han oppfordrer alle som skal på utenlandsferie i sommer om å være bevisste på den store kostnadsøkningen og valutaforskjellen i disfavør norske kroner.

– Sett opp et budsjett før du drar og hold deg til deg. Det er helt klart at mange opprettholder forbruket og betaler regninger med oppsparte midler. Selv om mange vil klare seg godt fremover, er det bare et spørsmål om tid før det vil bli utfordrende for mange, sier Berge.

Spent på høsten

Også tall for inkassoselskapet Intrum viser en økning. I mai hadde Intrum 5 prosent flere inkassosaker enn mai i fjor.

– Rentebærende lån, typisk bil- og boliglån, trekker opp snittet med henholdsvis 26 og 44 prosent økning. Dette er et klart tegn på at rentene virkelig har begynt å bite, og vi venter at denne veksten vil fortsette i måneden som kommer. Svært mye tyder på at nordmenn går enda tøffere tider i møte før det eventuelt blir bedre tider igjen, sier Steinar Nielsen, administrerende direktør i Intrum Norge.

Steinar Nielsen, administrerende direktør i Intrum Norge, ser tegn på at renten har begynt å bite.

Nielsen er spent på hvordan høsten blir.

– Vi har vanligvis ikke sett noen stor sesongvariasjon på inkassosaker etter sommerferien, men dette er på ingen måte en vanlig sommer. Derfor er vi spente på hvordan alle disse negative faktorene med økt rente og høy inflasjon vil påvirke inkassotallene til høsten.

Inngå dialog med kreditorer

Hallgeir Kvadsheim er siviløkonom og økonomisk rådgiver på TV-programmet Luksusfellen. Også han er bekymret for at flere kan møte høsten med mer gjeld og inkassokrav.

– Etter pandemien har folk brukt oppsparte midler. Høyere rente og svekket krone er to av faktorer som gjør at flere risikerer å få inkassokrav. I høst vil en del folk som aldri har hatt inkassosaker før, risikere å få inkassokrav, sier Kvadsheim.

Sammen med Lene Drange har han utviklet nettsiden Inkassoregisteret der man kan få oversikt over gjeld og inkassosaker, samt finne råd og veiledning hvis man havner i økonomisk trøbbel.

Hvis man kommer hjem fra ferien og er litt i minus, så må man passe på at regningene ikke går til inkasso. Man kan gå i dialog med kreditorer, dele opp regninger, be om avdragsfrihet eller betalingsutsettelse.