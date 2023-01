Politiet: Vurder å la bilen stå

Onsdag er det ventet svært mye snø i deler av Østlandet. Oslo-politiet advarer om forholdene og ber folk vurdere å la bilen stå om det blir for ille. Flere fjelloverganger er allerede stengt.

Slik så det ut på E6 i Djupedalen i morgentimene i dag. Politiet ber deg vurdere om du skal la bilen stå.

04.01.2023 05:44 Oppdatert 04.01.2023 06:45

De neste 24 timene er det meldt opp mot 40 centimeter snø enkelte steder på Østlandet og deler av Agder. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel.

Oslo politidistrikt har onsdag morgen gått ut med en oppfordring på Twitter der de ber alle som skal ut å kjøre i trafikken til å beregne god tid, kjøre etter forholdene, og sørge for å være godt skodd. Vurder om du skal la bilen stå dersom forholdene blir for ille, skriver politiet.

Det er innført kolonnekjøring over E134 Haukelifjell og riksvei 13 over Vikafjellet på grunn av uvær. Det blir kolonnekjøring på riksvei 7 over Hardangervidda fra klokken 7 onsdag morgen. Arkivfoto: Statens vegvesen / NTB

Mye snø og sterk vind har allerede ført til at E134 over Haukelifjell og riksvei 7 over Hardangervidda er stengt.

Vegtrafikksentralen sør meldte på Twitter like etter midnatt at det ble innført kolonnekjøring over E134 Haukelifjell på grunn av dårlig vær. Rett før klokken 5 opplyser de at strekningen er stengt og at den neppe blir åpnet onsdag.

Vegtrafikksentralen vest opplyste først klokken 3.55 at det er dårlig sikt over riksvei 7 Hardangervidda og at det vil bli kolonnekjøring fra klokken 7 onsdag morgen. Men allerede klokken 5.20 opplyses det at også denne fjellovergangen er stengt inntil videre.

Klokken 1.45 skrev Vegtrafikksentralen vest at det er innført kolonnekjøring også på riksvei 13 over Vikafjellet. Første kolonne gikk fra Storehaug klokken 2.30.