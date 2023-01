Testet Follobanen med uegnet måleapparat

Nytt måleapparat skal gjøre testingen av Follobanen bedre, men det er ikke sikkert det blir fullskalatesting før gjenåpningen.

Follobanen ved inngangen til Blixtunnelen. Det var her det var varme- og røykutvikling.

10.01.2023 08:19

Follobanen har vært stengt i over to uker. Jernbanestrekningen til 36,9 milliarder kroner rakk bare å være i drift i litt over én uke før den måtte stenge på grunn av feil i strømsystemet som førte til brann.

26. oktober, halvannen måned før Follobanen åpnet, anbefalte konsulentselskapet Norconsult to forskjellige tester for å avdekke feil i det såkalte returstrømsystemet. Kun én av disse ble utført.

