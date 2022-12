Russisk milliardær og politiker døde etter fall fra hotell i India

Den russiske politikeren og næringslivstoppen Pavel Antov er funnet død på et hotell i India. To dager tidligere døde en annen i reisefølget på samme hotell.

Pavel Antov var både forretningsmann og politiker. Nå er han død.

Ifølge BBC og flere andre medier besøkte de to den østlige delstaten Odisha i India. De var i et reisefølge på fire russiske statsborgere. Mangemillionæren, som også er en lokalpolitiker, hadde akkurat feiret sin egen bursdag, ifølge den britiske TV-kanalen.

Ifølge rapporter fra russiske medier, gjengitt i BBC, skal 65-åringen ha falt ut av et vindu i et hotell i byen Rayagada søndag. En annen mann i reisefølget, Vladimir Bidenov, skal ha mistet livet på det samme hotellet fredag. De fire skal ha vært i landet siden midten av desember.

Dødsfallene er de siste i en lang rekke brå dødsfall blant rike russere etter invasjonen av Ukraina.

– Var nok deprimert

Ifølge den britiske avisen The Guardian sa politiet tirsdag at de undersøker overvåkingskameraer og avhører ansatte ved hotellet i etterforskningen av dødsfallene. Politiet i den indiske delstaten hevder Bidenov skal ha mistet livet etter et hjerneslag. De mener grunnen kan være høyt inntak av alkohol.

Rajesh Pandit, en regional politisjef nyhetsbyrået AFP siterer, sier at det så langt i etterforskningen ser ut som at Pavel Antov falt fra terrassen ved et uhell.

– Han var nok deprimert etter at vennen mistet livet og gikk ut på hotellterrassen og falt trolig i døden, sier han.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass skal den russiske konsulen i storbyen Kolkata ha sagt at politiet ikke ser noe «kriminelt i disse tragiske hendelsene».

Kritisk melding

Antov var en kjent politiker i byen Vladimir, øst for hovedstaden Moskva i Russland. Han var en av Russlands rikeste menn. Han tjente seg blant annet rik i kjøttbransjen som pølsemaker.

I juni havnet han i søkelyset da han skal ha kritisert Russlands krigføring i nabolandet Ukraina. I en melding på Whatsapp, som kom fra hans konto, skal han ha reagert etter at en russisk missil traff en boligblokk i Kyiv. «Det er vanskelig å kalle dette noe annet enn terror», skal han ha skrevet.

Meldingen ble senere slettet. Antov postet deretter på sosiale medier at han var tilhenger av den russiske presidenten Vladimir Putin og at han støttet krigen. Han mente meldingen kom fra noen som han var uenig med. At den ble sendt ut ved et uhell. Han kalte det hele en misforståelse.

Russlands president Vladimir Putin i St. Petersburg 27. desember i år.

Flere rike har mistet livet

Minst åtte rike russere har dødd brått siden Russland invaderte Ukraina. I september døde Ravil Maganov, styreleder i oljeselskapet Lukoil. Han skal ha falt ut av et vindu og omkommet. Det skjedde et halvt år etter at Lukoil i en coffentlig uttalelse kritiserte Putins krig i Ukraina.

Den mektige Gazprom-toppen Aleksandr Tulyakov ble funnet død morgenen 25. februar. Det var dagen etter at Russland gikk til en fullskala invasjon av Ukraina. Tuljakov ble funnet i St. Petersburg. Ifølge den uavhengige avisen Novaja Gazeta tydet det meste på at Tuljakov tok sitt eget liv.

Mikhail Watford ble funnet død i Surrey i Storbritannia, hvor han bodde, 28. februar. Den ukrainskfødte oligarken ble styrtrik på investeringer i olje- og gassektoren, ifølge The Guardian. Watford skal ha blitt funnet hengende i garasjen, skrev britiske medier.

Både i tradisjonelle og sosiale medier spekuleres det på om dødsfallene kan knyttes til Vladimir Putin og Kreml. Som Aftenposten har omtalt tidligere er det ingen som har bevis for at Putin og Kreml har vært involvert i dødsfallene.

Flere som har lagt seg ut med Putin de siste tiårene, har måttet bøte med livet. I 2017 skrev The Washington Post om ti Putin-kritikere som døde på mistenkelig vis.