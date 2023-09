Politiet fant beltede maskingevær og automatvåpen. Nå stiller mannen som oppbevarte våpnene til valg

I mai ble en kandidat til kommunevalget dømt for ulovlig besittelse av 28 våpen. I huset hans på Vestlandet fant politiet helautomatiske våpen de mener var ulovlig å oppbevare.

Publisert: 10.09.2023 12:15

Politiet tok i januar i år ut tiltale for brudd på våpenloven mot en mann som nå stiller til valg i en kommune på Vestlandet. De beslagla hele 42 våpen hjemme hos ham i januar 2019.

28 av dem var ifølge politiet ulovlige å ha og 27 av dem skal ha vært fungerende. De mente også mannen hadde forfalsket en våpensøknad.

Det var snakk om både halv- og helautomatiske våpen. Noen var ødelagte eller demonterte for at de ikke skulle fungere, men politiet mente at flere av dem kunne fungere likevel. Andre var fullt ut mulig å skyte med.

Ifølge dommen var 12 av våpnene fungerende våpen som kunne avgi helautomatisk ild. Blant disse var to beltematede maskingevær.

Men retten fant ikke at mannen hadde opptrådt klanderverdig på alle punkter. Han ble til slutt dømt for 28 av de 42 våpnene. Dommen var 300 timer samfunnsstraff og 60 dager fengsel.

Dommen fra tingretten er ikke rettskraftig. Ankesaken skal opp til høsten. Mannen var ikke lokalpolitiker da politiet tok beslag i våpnene, men står nå på listen til et parti. Han ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

492 straffedømte stiller til valg

I kommunevalget kan alle stille til valg alle stille til valgAlle som har stemmerett og bor i kommunen kan stille til kommunevalg. Dette går frem av valgloven § 3-3 og § 2-2. De eneste som ikke kan stille til valg er statsforvalteren i fylket, kommunedirektøren, kommunalsjefer og etatssjefer, kommunestyrets sekretær, regnskapssjefen og komunerevisoren.. Også de som har en dom.

Men er det alle straffedømte du hadde gitt din stemme til?

Aftenposten har gått gjennom flere titalls datasett fra blant annet politiet og Arbeidstilsynet. Vi har lest over 1397 dommer og tiltaler fra tidsperioden 2013 til 2023 som omhandler 998 unike kandidater. Aftenposten har tidligere omtalt at 12 kandidater er dømt for vold, mishandling og overgrep mot barn. Andre er dømt for grove brudd på dyrevelferdsloven.

I alt er ni kandidater dømt etter brudd på våpenloven, viser Aftenpostens gjennomgang. Fire er dømt til bøter. Tre er dømt til å sone fengsel. Én fikk betinget fengsel, og én fikk samfunnsstraff.

Fakta Derfor skriver Aftenposten om straffedømte listekandidater Det er ikke forbudt for straffedømte å be om å bli valgt av folket. I en rettsstat skal straffedømte som har sonet sin straff, få mulighet til å gå videre i livet. Hvorfor skriver Aftenposten likevel om dem? Fordi de søker politisk makt og ber om tillit fra folket: De som blir valgt inn i kommunestyrene, får vide fullmakter til å bestemme på innbyggernes vegne de neste fire årene. Det er et stort ansvar. Hvem velgere ønsker å gi sin stemme til, er derfor et spørsmål om tillit.

Før et valg har pressen et særskilt ansvar for å opplyse leserne. Både om partienes politikk og om menneskene som skal sette politikken ut i livet.

Pressens samfunnsoppdrag er ikke å ta valget for leserne. Vår plikt er å informere om det som skjer i samfunnet, slik at leserne blir i stand til å ta egne valg.

Å bli identifisert som straffedømt i pressen kan oppleves belastende for både listekandidaten og dennes familie. Aftenposten er underlagt Vær varsom plakaten. Den krever at vi i hver enkelt sak veier lesernes berettigede interesse i å kjenne vedkommendes identitet opp mot belastningen omtalen medfører for den enkelte. Det er en vurdering vi gjør konkret, fra sak til sak. Derfor vil ikke Aftenposten publisere navnet på alle de straffedømte kandidatene. Vis mer

Hadde lov til å ha 50 våpen

Saken ble avdekket tidlig i 2019. Først nærmere fire år senere, endte saken i tingretten i fjor høst. Den samlede tidsbruken fra politiets side var alt for lang og kritikkverdig, ifølge domstolen.

Da saken kom for retten ble den også stoppet etter bare noen timer. Dommeren ba politiet etterforske saken mer og komme tilbake senere. Det gjorde de i vår. Derfor falt dommen først i mai.

Av dommen fremgår det at mannen er våpenkyndig og er våpensamler. Han hadde tillatelse om å samle på inntil 50 våpen som ble brukt av Hjemmefronten. Han har et eget rom i huset godkjent for oppbevaring av skytevåpen.

Bilder fra politiet viser mengden våpen mannen oppbevarte hjemme. Vis mer

I retten sa mannen at han muntlig hadde fått utvidet sin samlertillatelse, men det er ikke funnet noe slikt vedtak eller søknad om det. Derfor hadde han ifølge dommen ikke lov til å oppbevare mange av våpnene.

Han ble også dømt for å ha forfalsket en våpensøknad ved å endre et årstall.

Mannen står høyt på listen for sitt parti i sin kommune, men vil etter alt å dømme ikke bli valgt inn. Dommen er heller ikke rettskraftig. Derfor har Aftenposten valgt å ikke identifisere lokalpolitikeren.