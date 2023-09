Stemmetrøbbel i minst fem kommuner: - Skal ikke skje

Både i Kongsberg, Balsfjord og Tysnes har det manglet stemmesedler. Også i to andre kommuner har det vært trøbbel.

Arkivbilde av stemmesedler fra lokalvalget i 2021. Dette bildet er fra Asker. Vis mer

Publisert: 11.09.2023 13:40 Oppdatert: 11.09.2023 14:45

Mandag er siste dag i lokal- og fylketingsvalget, som pågår 10. og 11. september. Men det har ikke gått knirkefritt.

3 av 19 lister til fylkesvalget manglet i et stemmelokalet i Tysnes i Vestland.

– De er sendt ut, men de var ikke satt opp i stemmelokalet. Så da var det en observant person som så at det manglet tre lister, og fikk ryddet opp, sier ordfører Kåre Martin Kleppe (H) til VG.

Ordføreren har ingen god forklaring på hvorfor listene ikke var satt opp, men avviser at det er snakk om sabotasje.

Krever omvalg

Tidligere mandag ble det klart at det også var gjort feil i Balsfjord, der listen til Konservativt manglet.

Partiet krever derfor omvalg i den aktuelle valgkretsen. Partileder Erik Selle i Konservativt er oppgitt.

– Det skal ikke skje ved et norsk valg. Jeg vet ikke hva som er årsaken, men det er kanskje mulig at de som har jobbet med valget, har fått for dårlige instrukser, sier Selle til NTB.

Valgdirektoratet bekreftet tidligere mandag at det er kommet inn en klage til Balsfjord kommune etter stemmetrøbbelet.

I en epost til NTB skriver direktoratet at de har vært i kontakt med kommunen etter at de ble informert om saken, og minnet dem på at de skal sørge for at det er stemmesedler tilgjengelig for alle lister som stiller til valg i kommunen.

Stemmesedler «gjemt» bak annet parti

Senere ble det klart at det også manglet valglister til Konservativt i et stemmelokale i Kongsberg.

– Vi fikk beskjed om at det manglet stemmesedler til Konservativt på et stemmested, dermed ble det fylt opp. Det ble oppdaget halvannen time etter at lokalet åpnet, sier Bernt Søraa, administrativt ansvarlig for valg i kommunen, til VG.

– Det skal ikke skje, så enkelt er det.

Ifølge NRK har det også vært problemer i to andre kommuner:

I Rælingen var det en velger som slet med å finne stemmeseddelen til MDG. Det viste seg at den var gjemt bak listen til et annet parti.

I Lardal valgkrets i Larvik vat det en velger som ikke fant listen til INP. Valgsedlene var ifølge velgeren klemt inn i i en brevholder.

Kommunaldepartementet: Uheldig

– Det er uheldig at det mangler stemmesedler i valgavlukket, det har også Stortingets fullmaktskomité uttrykt flere ganger, sier avdelingsdirektør Siri Dolven i Kommunal- og distriktsdepartementet til NTB.

Hun understreker at valgmedarbeiderne jevnlig skal sjekke at det er stemmesedler i alle valgavlukker.

Siden Kommunal- og distriktsdepartementet er klageinstans ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, kan de ikke kommentere konkrete saker, opplyser hun videre.

– Vi har gode rutiner og systemer for valggjennomføringen i Norge. Det er viktig for demokratiet vårt at vi gjennomfører valget på en trygg og god måte, sier Dolven.