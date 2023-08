Ekstremværet Hans rammet for én uke siden. Nå er det sendt ut nye farevarsler.

Syv dager etter at ekstremværet Hans rammet, er det fortsatt rødt farevarsel noen steder. Nå varsles det flere, kraftige regnbyger fra og med tirsdag. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for styrtregn.

Lillehammer på lørdag. Dette er et av områdene der det er sendt ut farevarsel for styrtregn fra og med tirsdag. Men det er foreløpig usikkert hvor bygene kan treffe. Vis mer

Publisert: 14.08.2023 Oppdatert: 14.08.2023 12:16

Saken oppdateres. Du kan følge utviklingen i vannføringen på Østlandet i sanntid nederst i saken.

Vannet har begynt å trekke seg tilbake, og flomtoppen er nådd de fleste steder. Nå vender folk tilbake til hjem og eiendommer som er begravet i jord og gjørme.

Skadeomfanget er omfattende. Søndag besøkte justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) de flomrammede kommunene Nesbyen, Nordre Land og Sør-Aurdal på Østlandet.

– Dette er steder hvor vi har sett dramatiske bilder, og folk som står igjen med opprydningsarbeid og store ødeleggelser i tiden fremover, sa Mehl.

Vannstanden ventes å stige i Tyrifjorden – mange evakuert i Hønefoss

Drammensvassdraget er blant stedene som er hardt rammet av flom. Men søndag ble deler av farevarselet nedgradert fra rødt til oransje nivå, ifølge Varsom.no.

Men mandag morgen er det fortsatt rødt farevarsel fra Synnfjell vest for Lillehammer og ned til Tyrifjorden. Det er ventet at vannstanden vil fortsette å stige i Tyrifjorden frem til tirsdag.

– Vannet stiger fortsatt forsiktig i Tyrifjorden. Men det har begynt å flate ut, og vi venter en topp i løpet av dagen i dag, sier flomvarsler i NVE, Harald Songe til Aftenposten.

Varsom.no advarer om at man fortsatt kan se mer oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.

Hønefoss og resten av Ringerike kommune er hardt rammet av flommen.

Mandag morgen er 920 personer evakuerte, skriver kommunen på sine nettsider.

– Det er fortsatt 12 områder der situasjonen rundt faren for ras og erosjon er uavklart, skriver de videre.

Broen i sentrum av Hønefoss er fortsatt stengt. Det skal foretas en ny vurdering mandag.

Mer styrtregn i vente

Flomtoppen er nådd i Mjøsa og Øyeren, ifølge Songe.

– Der er vannmengdene forsiktig på vei ned, sier han.

– Men det er mye vann som skal ut. Vi venter fortsatt høy vannføring i noen dager.

Hvor mye nedbør som kommer de neste dagene, kan påvirke situasjonen, ifølge Varsom.no. På Yr.no er det meldt regn flere steder på Østlandet fra og med mandag ettermiddag og kveld.

– Vi følger tett med på nedbørsmengdene, sier Songe. Han føyer til:

– Men all nedbør bidrar til at vannmengdene vedvarer.

Tirsdag ettermiddag er det ventet at regnet tiltar. Meteorologene sendte mandag formiddag ut nytt gult farevarsel om styrtregn for Østlandet:

Det starter på Ringerike og flytter seg nordover i løpet av natt til onsdag.

– Det ser ikke helt bra ut, sier statsmeteorolog Eirin Walstad Ristesund til NTB.

– Det blir ikke like ille som det var under Hans med tanke på mengden regn som kommer, men det kommer nok til at det kan gi konsekvenser for de områdene som allerede er rammet, sier hun.

Det er områdene rundt Mjøsa som får mest nedbør, men nøyaktig hvor de kraftigste bygene kommer, er usikkert. Meteorologisk institutt ber folk:

Holde seg oppdatert om værvarselet.

Holde seg unna bratte skråninger og bekker med stor vannføring.

Rense dreneringsveier og stikkrenner slik at vannet kan renne unna.

Kjøre forsiktig og tilpasse farten.

Stengte veier

Det er fortsatt noen omkjøringer via mindre veier som ikke egner seg for tungtrafikk. For E6 i Innlandet gjelder det strekningene Harpefoss-Frya og Fåvang sentrum.

Men i løpet av uken er det ventet at stadig flere veier vil åpne. Det viser Statens vegvesens oversikt.

E16 Sperillen i Buskerud ble åpnet søndag kveld med redusert fremkommelighet.

E134 mellom Drammen og Hokksund åpnet mandag morgen. Denne strekningen har rundt 17.000 kjøretøyer hver dag.

Også E6 og riksvei 4 er åpen igjen, opplyste Statens vegvesen på sine nettsider

Oversiktskartet til Statens vegvesen viser at mange veier på Østlandet fortsatt er stengt mandag morgen. Vis mer

– Alle de store riks- og europaveiene skal nå være åpne, sier Lars Olve Hesjedal, kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Det kan være trafikkdirigering enkelte steder, men ellers begynner de aller fleste av riksveiene og europaveiene å være åpne nå, sier Hesjedal.

En del steder i Gudbrandsdalen har fortsatt omkjøring, men de skal være tydelig skiltet.

– Selv om vannet er borte, kan det være underliggende skader. Vi åpner ikke veiene før vi er helt sikre på at de er trygge, sier Hesjedal.

Jernbanebro kollapset

Det er forsinkelser i togtrafikken og stengte strekninger flere steder på Østlandet på grunn av flom og ekstremværet. Mandag formiddag har jernbanebroen på Dovrebanen over Lågen ved Ringebu kollapset.

– Skadene vil få store lokale konsekvenser for Dovrebanen fremover, skriver Bane Nor på sine nettsider.

Mandag formiddag kollapset Randklev bru i Ringebu kommune. Vis mer

Dette er status for jernbanelinjene mandag: