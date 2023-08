Flåttsesongen tar seg opp igjen etter regnværet

Mange fikk hundrevis av flått på seg i sommer. Her er spørsmål og svar om årets flåttsesong.

Det er mye flått i år. Flåtten er ikke så aktiv når det regner mye. Men flåttsesongen tar seg nå opp og varer til november. Vis mer

Publisert: 16.08.2023

1. Trenger man bekymre seg for flåttmengden i sommer?

– Folk som har fått hundrevis av flått på seg i sommer, har sannsynligvis kommet bort i et bol med nyutklekkede larver. Larvene har ikke sugd blod fra dyr. Det er derfor svært liten sjanse for at de overfører smitte, sier professor Snorre Stuen ved NMBU Veterinærhøgskolen.

2. Hvordan utvikler flåtten seg?

Skogflåtten finnes i fire stadier: Det er egg, larve, nymfe og voksen. Ikke alle er like smittefarlige.

3. Hvordan er flåttsesongen?

Seniorrådgiver i FHI Arnulf Soleng sier at de er rimelig sikre på at det er mer flått i Norge enn før. Forskerne snakker med folk på steder med mye flått. De bekrefter det.

Flåttsesongen kan vare ut november.

Etter kraftig regn eller tørke så blir flåtten igjen aktiv.

4. Finnes det enkle grep mot flåttbitt?

Ja. Professor Snorre Stuen foreslår:

Tre sokker over buksene. Flått biter ikke gjennom klær.

Man kan børste seg nedover buksebenet etter å ha vært utendørs.

Og larver som ikke har satt seg godt fast, som voksne flått gjør, kan man skylle av i vann.

5. Hvor mange blir syke av flåttbitt?

De fleste som blir bitt, blir ikke syke. Ca. to til tre prosent av alle flåttbitt fører til sykdommen borelliose/Lyme-sykdom. Men rundt 98 prosent av flåttbitt gir altså ikke smitte eller sykdom.

Det gjelder uansett å oppdage flåtten og fjerne den så raskt som mulig. Tommelfingerregelen er å fjerne flåtten innen 24 timer.

6. Hvordan smittes mennesker?

Flått beveger seg på kroppen etter lett tilgjengelige blodårer. De smitter ved å suge blod og har med seg smitte fra dyr de har sittet på. Det er i stadiet før flåtten blir voksen at de kan overføre mest smitte. Da kalles de nymfer. Da er de én til to millimeter store og vanskelig å få øye på.

7. Kan man vaksinere seg mot sykdom?

Borrelia-bakterien finnes det ingen vaksine mot ennå. Denne bakterien kan gi sykdommen borreliose (Lyme sykdom).

De siste årene har TBE-virus TBE-virusTBE betyr tick-borne encephalitis (skogflåttencefalitt). blitt trukket frem i forbindelse med skogflåtten. TBE-virus kan man vaksinere seg mot.

8. Hvordan blir man smittet av TBE-virus?

TBE-viruset får man i seg umiddelbart om en flått med viruset i seg. TBE er altså en sjelden sykdom, men den er alvorlig. Det er en infeksjon i hjernen og ryggmargen (sentralnervesystemet).

9. I hvilke flåttområder finner man TBE?

Selve sykdommen TBE er kun rapportert fra Agder, Vestfold og Telemark og Viken. Men TBE-viruset er funnet i flått nesten over alt langs kysten, der de finner mye flått, helt nord til Brønnøysund, ifølge Arnulf Soleng.

Det er noe økning i antall TBE-tilfeller blant mennesker. Flere har tilbrakt mer tid utendørs i pandemiårene. Det er tettere vegetasjon. Det er blitt større bestander av elg, rådyr og hjort. Da blir det mer flått også.

Arnulf Soleng er Seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet (FHI).

10. Hvem bør vaksinere seg mot TBE-virus fra flått?

FHI anbefaler vaksine mot TBE-virus til barn og voksne som ofte blir bitt. To ganger i året regnes som ofte. Dette gjelder langs kysten i områder der det er rapportert om slik smitte.

– Barn får ofte milde symptomer. Jo eldre man er, jo større er risikoen for at man blir syk, sier rådgiver og allmennlege Harald Reiso ved Flåttsenteret.

Blir man syk av TBE-virus med hjernebetennelse, får man en dårlig allmenntilstand og høy feber.

11. Hva skal man se etter ved flåttbitt?

Borrelia-bakterien viser seg oftest først som hudutslett, som en rød ring på huden. Men utslettet kan også være spettete eller rødt uten ringen.

Fakta Viten om flåttbitt Flått i Norge overfører i hovedsak tre smittestoff som kan gi sykdom: Skogflåtten kan overføre Borreliabakterien til mennesker.

TBE (mer sjelden) betyr tick-borne encephalitis (skogflåttencefalitt på norsk). Det er en infeksjon i hjernen og ryggmargen (sentralnervesystemet) som kan forårsakes av flåttbitt. TBE-virus er utbredt i flere områder i Norge, spesielt langs kysten.

I tillegg kan flåtten overføre Anaplasma-bakterier som kan gi influensalignende symptomer hos menneske og en svært alvorlig sykdom hos dyr.

Meget sjelden: Det er påvist en sammenheng mellom rødt kjøttallergi (alpha-gal syndrom) og flåttbitt. Det er et karbohydrat i spyttet til flåtten som gjør at man kan få den allergien. Kilde: Professor Snorre Stuen, Veterinærhøgskolen, NMBU. Seniorforsker Arnulf Soleng, FHI. Rådgiver & allmennlege Harald Reiso, Flåttsenteret, SSHF. Vis mer