Juli var den varmeste måneden noensinne. Men Sør-Norge fikk det uventet kaldt.

Globale temperaturrekorder har falt som fluer både til lands og til vanns i juli. Men i Sør-Norge slo ikke prognosene om julivarme til.

En mann bruker skjorten sin til å beskytte ansiktet mens han forsøker å slukke en skogbrann nær Lindos på Rhodos i Hellas 24. juli. Vis mer

– For store deler av Nord-Amerika, Asia, Afrika og Europa er det en grusom sommer. For planeten er det en katastrofe, sier FNs generalsekretær António Guterres i en fersk pressemelding fra verdens meteorologiorganisasjon WMO.

Allerede en uke før den var over, var det klart at juli ville bli den varmeste noensinne. Hetebølgene har avløst hverandre. Skogbranner har herjet i Hellas og Canada. Aldri før er det målt så høye gjennomsnittstemperaturer på kloden.

– Vi trenger ikke vente til slutten av måneden for å vite dette. Med mindre det kommer en mini-istid de neste dagene, vil juli knuse rekorder over hele fjøla, sa Guterres da.

I juli har verden blant annet hatt:

Tidenes varmeste treukersperiode.

Tidenes tre varmeste dager.

Den høyeste overflatetemperaturen målt i havet for denne tiden på året.

Vått i Norge

Særlig rekordvarmen i Nord-Atlanteren gjorde at juli var ventet å bli varmere enn normal også i Sør-Norge. Men prognosene slo ikke til.

I stedet ble sommermåneden både våtere og kaldere enn vanlig i Sør-Norge.

Slik oppsummerer Meteorologisk institutt juli-været her hjemme:

Normal snitt-temperatur: Juli ble i snitt 1–2 grader kaldere enn normalt i Sør-Norge, mens det var 1–1,5 grader varmere enn normalt i nord. I snitt lå julitemperaturen 0,1 grader under normalen.

Rekord-varmt på Svalbard: Her har det for første gang vært målt temperaturer over 10 grader i snitt i juli. Dette er grensen for hva som regnes som polart klima, og over tre grader varmere enn normalt. Både værstasjonen på Svalbard lufthavn og Pyramiden registrerte temperaturer over polarklima i juli.

Unormalt vått: Mens det har vært unormalt tørt i Nord-Norge, har det bøttet ned flere steder i sør. I snitt fikk vi 25 prosent mer nedbør i juli enn det som er normalt. Særlig vått var det i Rogaland og gamle Oppland. Her var juli den tredje våteste siden målingene startet for 120 år siden.

Hva gjorde at sommerprognosene ikke slo til?

Forklaringen ligger i jetstrømmen, sier klimaforsker Helga Therese Tilley Tajet ved Meteorologisk institutt.

– Dette er en luftstrøm som bukter seg som en slange rundt hele Jorden, ligger høyt oppe i atmosfæren, og bestemmer hvor varmluftsområdene og kaldluftsområdene ender, forklarer hun.

Buktningene i denne «slangen» varierer, men noen ganger blir de liggende på samme sted over lengre tid. Det hender særlig om sommeren.

– Det er det som har skjedd nå: Den har ligget slik at vi har fått lavtrykk på lavtrykk feid inn mot Sør-Norge i hele juli. Rundt Middelhavet har det vært motsatt. Der har det vært veldig høytrykkspreget, sier hun.

Så for seg tørkesommer

Juni var tre grader varmere enn normalen, og meteorologenes prognoser tydet på at det varme, tørre været ville fortsette. Men da kalenderen bikket juli, snudde det brått. Det ustabile juliværet har fått meteorologene til å klø seg i hodet.

– Nå vet vi jo fasiten. Vi må se om det var noen tegn som viste at det ville bli mer ustabilt, at det varme signalet ikke var så sterkt som det så ut, sier statsmeteorolog Håkon Mjelstad.

– Vi så for oss en sommer lignende den i 2018, da det var tørt og varmt store deler av sommeren, med landbruk som slet og skogbranner støtt og stadig. Men så snudde det. Det ustabile været preget hele måneden. Det er ikke så vanlig, legger han til.

– Har vært ekstremt

At de globale temperaturrekordene har falt som fluer både til lands og til vanns i juli, overrasker ikke meteorologene og klimaforskerne. De har i årevis pekt på at global oppvarming vil føre til flere og mer intense hetebølger, varmere hav og større fare for skogbranner.

På toppen av dette har værfenomenet El Niño gjort seg gjeldende. Dette oppstår naturlig hvert 2–7 år når havtemperaturene i Stillehavet er unormalt høye, og medfører normalt litt høyere temperaturer globalt.

– I det lange løp ser vi at det er blitt varmere, og vi venter flere varmerekorder og styrtregn-episoder. Men likevel er det voldsomt når det kommer. Hetebølgene og skogbrannene vi har sett i sommer, har vært ekstremt, sier Tajet.