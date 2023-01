Tvillingene skal ha bodd på minst fem ulike barnevernsinstitusjoner

Tvillingene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) skal ha dødd av overdose mens de var under barnevernets omsorg.

Familien har via sin bistandsadvokat gått ut med bilde av tvillingene Mille Andrea (t.v.) og Mina Alexandra Hjalmarsen. Bildet er tatt julaften 2022.

11.01.2023 11:21

Tvillingene ble funnet livløse i en privatbolig i Spydeberg i Indre Østfold kommune natt til søndag. Politiet mistenker at de døde av en overdose narkotika. En tredje tenåringsjente ble kjørt til sykehus for behandling.

De to jentene bodde på en barnevernsinstitusjon i distriktet da de ble meldt savnet rundt et døgn før de ble funnet. Det var barnevernet som hadde den daglige omsorgen for dem.

