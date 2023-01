Sterke reaksjoner mot Bane Nor: – Hvor skal vi begynne? Jeg er rystet.

Bane Nor var bekymret for omdømmet og tilbød entreprenør store summer for å rekke åpningsfristen for Follobanen – bare for å oppleve at banen måtte stenges igjen litt over én uke senere. Det skaper sterke reaksjoner.

Jernbanepolitisk talsperson Morten Stordalen i Frp reagerer sterkt på Aftenpostens avsløring om Bane Nors avtale med entreprenøren som ga dem 483 millioner kroner om de leverte Blixtunnelen til 30. oktober.

19.01.2023 18:27

Entreprenøren på Follobanen ble i høst lovet 483 millioner kroner ekstra for å levere Blixtunnelen innen 30. oktober, slik at Bane Nor kunne åpne den nye strekningen 11. desember. Det ville skade Bane Nors omdømme å ikke rekke åpning på denne datoen, mente styret.

Det kunne Aftenposten avsløre tirsdag.

Nå reagerer politikerne på Stortinget kraftig.

Utsatt til 12. februar

– Hvor skal vi begynne? Jeg er rystet. Det fremstår som om åpningsdatoen var viktigere enn å levere trygt, sikkert og godt, sier jernbanepolitisk talsperson Morten Stordalen i Frp.

Follobanen er tidenes dyreste samferdselsprosjekt i Norge. Det har kostet totalt 36,8 milliarder kroner. Langt dyrere enn planlagt og allerede ett år forsinket.

Da den åpnet, måtte banen stenges etter kort tid. Årsaken var brann i returstrømanlegget returstrømanleggetFor at et tog skal gå, må det motta strøm som går i en krets, altså i sirkel. Toget mottar strøm fra en transformator, via kabler som går over toget. Lokomotivet tar ut effekt av strømmen i motoren, og sender strømmen tilbake til transformatoren via returledninger.. Nå er gjenåpning utsatt til 12. februar.

– Fullstendig uholdbart

Stortingsrepresentant for Høyre, Trond Helleland, kaller det hele «fullstendig uholdbart».

– Det virker som det viktigste var å gjennomføre åpningen som planlagt, på bekostning av driftssikkerhet, sier han.

– Minst tillitvekkende man kan gjøre

Også samferdselspolitisk talsperson Kristoffer Robin Haug i Miljøpartiet De Grønne (MDG) reagerer på avtalen med entreprenøren Acciona Ghella Joint Venture (AGJV).

– De har gjort denne manøveren for å bevare tilliten. Men dette er det minst tillitvekkende man kan gjøre, sier Haug.

– Dette er det motsatte av det man kan gjøre for å få godt omdømme. Å kaste mye penger for å gjøre ting «fort og gæli» er ikke tillitvekkende, legger han til.

SVs samferdselspolitiske talsperson Mona Fagerås går hardt ut mot Bane Nor.

– Det begynner å se helt parodisk ut. De sitter på styremøter og diskuterer omdømme fremfor å rydde opp i alle utfordringene de har på vedlikehold, sier hun.

– Virkelig ikke bra

Nestleder Marie Sneve Martinussen i Rødt spør om Bane Nor har sløst bort et millionbeløp på omdømmehensyn.

– Bane Nor må slutte å tenke som et PR-byrå på Oslo vest, sier hun.

Bane Nor har tidligere fått oppmerksomhet for ressursbruken på PR. I 2022 omtalte Klassekampen at Bane Nor hadde 42 kommunikasjonsansatte, men likevel brukte over 300.000 kroner på First House for å håndtere kritikk.

Marie Sneve Martinussen i Rødt er kritisk til at Bane Nor vektla omdømme da de lovet entreprenøren 483 millioner kroner for å levere Blixtunnelen i Follobanen til 30. oktober – slik at de ville rekke åpning 11. desember.

– Dette ser virkelig ikke bra ut. Nå må alle fakta og tall på bordet snarest fra regjeringen. Kjente samferdselsministeren til denne avtalen? spur sier Rødt-politikeren.

Venstres André Skjelstad er opptatt av hva samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) visste om avtalen.

– Dette må Nygård ha blitt orientert om. Noe annet ville vært merkelig. Det var det første som slo meg. Hvorfor kjørte de i gang, dersom statsråden var orientert? spør han.

– Hva er det neste som kommer frem?

Haug i MDG mener saken sier noe om en ukultur i Bane Nor.

– Nå stiller politikerne seg spørsmålet: Hva er det neste som kommer frem? Hvilke andre prosjekter er styrt på samme måte?

Han oppfordrer til en gransking av flere Bane Nor-prosjekter.

Kristoffer Robin Haug i Miljøpartiet De Grønne (MDG) er kritisk til Bane Nors Follobane-prosjekt.

– Sikkerhet har alltid høyest prioritet

Konserndirektør for utbygging i Bane Nor, Stine Undrum, forklarer at bakgrunnen for avtalen var at partene var uenige om endringskrav tilknyttet tunnelarbeidene. Uten avtale ville det blitt rettslig prosess og utsettelser.

Hun avviser at motivasjonen for å å tilby ekstra betaling bare var knyttet til omdømme., og kaller det en «settlement agreement for å dekke veldig mange forhold»

Hun svarer slik på politikernes kritikk:

– Sikkerhet har alltid høyest prioritet. Dersom vi hadde hatt indikasjoner på at det ikke var sikkerhetsmessig forsvarlig, ville vi ikke ha åpnet Follobanen den 11. desember, skriver hun i en e-post.

Banen var klar for drift basert på nødvendig testing og sikkerhetskontroller, mener hun.

– Tilleggsavtalen med AGJV var helt nødvendig for å komme til enighet om endringskravene, skriver Undrum.

– I disse styredokumentene som vi har fått innsyn i, kommer det frem at dere var bekymret for omdømmetap hvis dere ikke rakk åpningen 11. desember. Hvordan synes dere det har gått?

– Ja, det har vi jo svaret på. Det er ikke så mye å kommentere på det.