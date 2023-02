Prinsesse Märtha Louise i nytt intervju: – Jeg er nok den i Norge som har tatt imot mest kritikk.

Prinsesse Märtha Louise åpner opp om kritikken, sorgen over eksmannens død og hvordan det er ikke å skulle overta tronen i et nytt intervju med svensk TV.

Prinsesse Märtha Louise har gjort et stort intervju med svensk TV og forteller åpenhjertig om sorg, mediekritikk og arveretten til tronen.

Det er en åpenhjertig prinsesse Märtha Louise som har latt seg intervjue av svensk TV.

I det times lange intervjuet forteller prinsessen om sjokket og sorgen etter eksmannens død. Om hvordan hun opplever å stå i mediestormen med sin forlovede Durek Verrett og at hun synes det er deilig at det ikke er hun som skal overta tronen.

Prinsessen intervjues av en av Sveriges mest kjente programledere, Anna Hedenmo.

Følt seg som en «boksesekk»

Store deler av intervjuet handler om hvordan Märtha Louise har levd i offentlighetens søkelys siden hun ble født.

Ifølge prinsessen var det særlig krevende i tenårene. Hun forteller at «hun trodde alle hatet henne fordi det ble skrevet negativt hele tiden».

– Jeg trodde folk skulle kaste tomater på meg og bue neste gang jeg var ute i offentligheten. Men slik var det jo ikke. Og da forsto jeg at pressen ikke alltid representerer det folk mener.

– Men du sa tidligere at du har kjent deg som «en boksesekk», spør programleder Hedenmo.

– Ja, jeg er nok den i Norge som har tatt imot mest kritikk av alle tror jeg.

– I hele Norge?

– Ja det tror jeg, opp gjennom alle årene, ja, sier prinsessen. Hun understreker at andre som opplever sterk kritikk, gjerne står i det over en kortere periode.

– Jeg har sett andre som er vant til å være i media og kanskje i en kort periode får den samme kritikken og energien mot seg. De holder veldig kort og må gå i terapi.

–Jeg tror at den indre jobben jeg har gjort med å finne meg selv og vite hvem jeg er, har hjulpet meg å stå i dette, legger hun til.

– Jeg har vært i det så lenge og på en måte blitt immun, jeg kjenner ikke selv at jeg er så sterk, sier prinsessen.

– Noe kritikk er selvforskyldt

Trond Norén Isaksen er historiker og kongehusekspert. Han gir prinsessen delvis rett i hennes uttalelser om kritikken.

– Statsminister Støre får mer kritikk enn henne. Men hun har et poeng, fordi hun har fått kritikk jevnt fordelt utover de siste 16 årene. Kanskje ikke så intens kritikk som det kan være i politikken til tider, men hun er i dette for livet og ikke for en kort periode.

– Prinsessen sier hun har følt seg som en «boksesekk»?

– Jeg kan forstå at hun opplever det slik. Men hun tar kanskje ikke i betraktning at dette også handler om kontroversielle valg hun har tatt, og at hun ikke alltid har greid balansen mellom sin kommersielle rolle og prinsesserollen. Til en viss grad er dette selvforskyldt.

– Visste at han slet

I 15 år var prinsesse Märtha Louise gift med Ari Behn og de fikk tre døtre sammen. De skilte seg i 2017. 1. juledag i 2019 tok Behn sitt eget liv.

Prinsessen forteller at hun visste eksmannen slet mentalt, at han var langt nede og hadde depresjon. Hun snakket med ham i dagene før, men visste ikke hva som var på gang.

– Så det var et sjokk for deg og dine jenter?

– Det var et stort sjokk.

– Led han av psykisk uhelse i deres ekteskap?

– Jeg vet ikke, men det var jo vanskelig til tider og det er jo det i ekteskap. Men han slet jo mentalt, så ja, han gjorde nok det, sier hun.

Aftenposten har kontaktet prinsessens manager Carina Scheele Carlsen og bedt om kommentar til intervjuet. Hun svarer at intervjuet står godt i seg selv og at de ikke har mer å tilføye.

Intervjuet, som ble gjort i Fredrikstad i januar, er en del av programserien «Min Sanning» som har gått på SVT i 10 år. Over 100 kjente gjester fra ulike samfunnssfærer har vært med i SVTs store og eksklusive intervjuprogram.

Ber pressen være mildere mot Durek

På sin Instagram-profil har prinsessen flere ganger gått hardt ut mot pressen.

I et innlegg skrev hun om hvordan pressen kritiserte hennes avdøde eksmann Ari Behn. «Forfulgte han. Kritiserte og kritiserte. Han skulle ikke slippe unna med noe. Dette tok pressen selvkritikk på da han var død. Jeg håper ikke de venter like lenge med å gå i seg selv denne gang.»

I intervjuet blir hun konfrontert med innlegget sitt.

– Mener du at media har ansvar for hans død?

– Det sa de selv også til dels. Hans mentale helse gikk mye på at han fikk mye tyn i media. Men jeg sier at det ikke var noens skyld.

– Pressen hadde selvkritikk på dette etter at han døde, at de kanskje var litt drøye med han, at han bare fikk kritikk og slik, og egentlig var han en kjempefin person. Det sa de aldri da han var med meg, da var han bare en påfugl og arrogant.

– Hva mener du med at du håper mediene «ikke venter like lenge på sin selvkritikk denne gang»?

– Jeg håper de kan være mildere med Durek og heller verdsette ham for den han er, enn å bare ta alt og presentere det som det mest negative som går an.

– Er du urolig for hans liv?

– Nei, men jeg er mer urolig nå når det har hendt en sånn sak. Man får jo et posttraumatisk stress syndrom etter noe slikt, og min mentale helse har ikke vært så bra i to år etter Ari døde, sier prinsessen.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett er forlovet. Prinsessen mener mediene må tenke på omtale av en person som i et arbeidsmiljø, at en person ikke kan stå på en arbeidsplass med voldsom kritikk fra alle retninger.

Vanskelig balansegang

– Hun har et poeng, for Ari Behn ble ikke folkekjær før han døde, sier Norén Isaksen.

– Noe av kritikken mot Ari Behn handlet også om valg han tok og den vanskelige balansegangen mellom rollen som medlem av kongefamilien og frittstående kunstner. Han fikk både negative og positive anmeldelser i sitt virke, sier han.

– Jeg kan forstå at Durek Verrett opplever det som vanskelig å bli satt i et sterkt kritisk søkelys. Det er ingen tvil om at han opplever rasisme, men all kritikk mot ham er ikke rasistisk motivert. Det handler også om saklig kritikk av det han står for og det han selger.

Glad for at hun ikke overtar tronen

Da prinsessen var i tenårene, kom diskusjonen om at også kvinner skulle ha arverett til tronen. Prinsessen forteller i intervjuet at daværende statsminister Gro Harlem Brundtland kom hjem til den daværende kronprinsfamilien for å diskutere endringen.

Det ville bety at prinsessen som førstefødte ville bli tronarving. Hun forteller at hun ble invitert inn i diskusjonene. Men til slutt var det hennes bestefar kong Olav som konkluderte med at «man tar ikke en hest ut av racet før det er ferdig». I betydningen av at når hele oppveksten var lagt opp til at Haakon skulle ta over, ville man ikke gjøre om på det før i neste generasjon.

– Hva syns du om det?

– Jeg syns det var litt deilig faktisk, sier prinsessen.

– Fordi det er vanskelig å være tronarving, være der for folket og eie det selv. Man må gå gjennom mye tror jeg, for å ville velge den veien. Man må også ofre mye. Man må ofre det man selv har lyst til å gjøre i livet, men man kan jo også forme den jobben.

– Med tanke på at du virkelig har gått dine veier i ditt liv. Hvordan hadde det passet deg?

– Jeg tror ikke det hadde gått så bra, kanskje. Jeg er veldig glad for at Haakon gjør det og han kommer til å bli en fantastisk konge, sier hun.

– Det tror jeg de fleste i Norge er enig med henne i, sier kongehusekspert Norén Isaksen.

– Kronprinsen er åpenbart bedre egnet til å være statsoverhode, sier han.

Åpner for comeback

I høst sa prinsessen fra seg sine kongelige beskytterskap for å skille tydeligere mellom hennes kommersielle virke og kongefamilien. Jobben som kongelig beskytter omtaler hun som givende. Hun sier hun er lei seg for at hun ikke lenger skal representere organisasjonene.

– Kan du få dine oppdrag tilbake?

– Jeg vet ikke.

– Håper du det?

– Om det blir slik, så sier jeg ja til det, sier prinsessen.

Programmet legges ut på SVTPlay kl. 06 søndag 12. februar og sendes på SVT2 kl. 20 samme dag.