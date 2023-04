Bygder og lokalsamfunn isolert i nord – går stadig nye skred

En rekke snøskred gjør at flere bygder er isolert i Troms. I Finnmark har Røde Kors gått i full beredskap, og et hytteområde er blant annet evakuert.

Flere dager med uvær etterfulgt av sterk sol har ført til et forferdelig døgn for den nordlige landsdelen. E6 over Kvænangsfjellet i Finnmark har vært stengt siden torsdag ettermiddag på grunn av skred og skredfare.

01.04.2023 16:24

– Det ser ut som om vi blir berørt av det dårlige været som var i Troms i går, og som flytter seg østover. Vi har snakket med mange som er isolerte. Noen kom seg ikke hjem fra jobb i går på grunn av den ekstreme snøskredfaren og stengte veier, sier Anette Kristiansen Karlsen, distriktsrådsleder i Røde Kors' hjelpekorps i Finnmark, til NTB lørdag ettermiddag.

I morgentimene satte de alle frivillige i beredskap etter meldinger om at isolerte mennesker i regionen manglet mat og medisiner. Situasjonen er nå løst, men beredskapen er ennå høy.

– Det kan bli utfordrende for oss ettersom mye av ressursene er bundet opp andre steder. I tillegg er veier og fergestrekninger stengt. Da kan det blir vanskelig å hjelpe hverandre, sier Karlsen.

To personer omkom i et snøskred på Reinøya fredag ettermiddag. Lørdag har det gått flere skred rundt om i Troms, og myndigheter ber folk være varsomme og ikke ferdes i fjellet.

Går skred på uvante plasser

En oversikt på Varsom.no viser at det har gått rundt 200 skred i Troms og Finnmark de siste tre dagene.

Lørdag morgen gikk det to nye skred i Nordreisa, men ingen personer eller bebyggelse ble tatt. En drøy time senere valgte politiet å evakuere et område i kommunen etter flere skred i Kildalen.

– Befolkningsvarsling pågår, og kommunehuset på Storslett blir mottak for evakuerte, skrev de på Twitter i 11-tiden.

Nordreisa-ordfører forteller at det nå går skred på helt uvante plasser, og at kommunen har satt krisestab.

– Det er ekstremt farlig i år og farligere enn i fjor, da det også var mange skred. Det kommer garantert til å gå flere skred lørdag og søndag. Fredag kveld sendte vi ut SMS-varsling til alle innbyggere og alle gjester som befinner seg i Nordreisa, om at det er stor skredfare, og at politiet fraråder å ferdes i fjellet, sier ordfører Hilde Anita Nyvoll (Ap) til VG.

Mads Gilbert, overlege ved akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, er en erfaren redningsmann og kjenner godt til de skredutsatte områdene i Troms.

– Fremdeles svært alvorlig

Flere dager med uvær etterfulgt av sterk sol har ført til et forferdelig døgn for den nordlige landsdelen.

Fredag omkom fire personer etter en rekke skred på Reinøya i Karlsøy, i Lyngen, i Nordreisa og i Manndalen i Kåfjord kommune. Én person er i tillegg kritisk skadet. De fleste av dem som ble rammet, er utenlandske turister fra Italia og Slovenia.

– Det er fremdeles en svært alvorlig situasjon knyttet til snøskredfaren, og vi får rapporter om stadig nye skred. Dette berører sikkerheten i hverdagen for svært mange i Troms og Finnmark, sier leder for skredgruppen i Røde Kors' hjelpekorps i Troms, Per Inge Belt, på Twitter.

Lørdag besluttet politiet i Troms å videreføre evakueringen av Reinøya, samt Breivikeidet, Oldervik og Vasstrand i Tromsø kommune.

Avlys planlagte turer

Røde Kors oppfordrer alle som bor i de skredutsatte områdene om å avlyse planlagte turer i terreng som kan rammes av skred. De ber om at det utvises varsomhet også i resten av landet.

– Det vi så i går, var en ekstraordinær situasjon. Jeg kan ikke huske at så mange frivillige er blitt satt i forhøyet beredskap på så kort tid, sier nestleder i landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps, Jarle Bjørge Øverland.

– Våre tanker går til de berørte av skredene som rammet så brutalt i går. Vi må også gjøre alt vi kan for å bistå de som på ulike måter blir berørt av den ekstreme rasfaren vi nå ser i deler av Troms og Finnmark, tilføyer han.

– Spill Ludo

Mads Gilbert, overlege ved akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, er en erfaren redningsmann og kjenner godt til de skredutsatte områdene i Troms.

– Vi har hatt et forferdelig skreddøgn med tragiske tap av menneskeliv. Vi har mistet store gårdsbruk og mange lokalsamfunn er på tå hev eller evakuert etter kloke beslutninger fra politiet, sier han til NTB.

Gilbert sier at skredfaren er enorm, og at det nå kanskje går skred i områder hvor det ikke har skjedd på over 100 år. Han ber folk ta ansvar og følge beskjedene fra politiet og andre myndigheter.

– Det innebærer å unngå fjell og gå en hyggelig tur i flatt lende, i lysløypa eller i alpinanlegget med preppede løyper. Eller, spill Ludo, sier han.

Flere veier holdes stengt

Mange av veiene i Troms og Finnmark er i ferd med å åpnes, men E6 over Kvænangsfjellet, E69 og mange fylkesveier vil være stengt frem til søndag, opplyser Statens vegvesen. På det meste har mer enn 50 veier vært stengt.

E6 over Kvænangsfjellet har vært stengt siden torsdag ettermiddag på grunn av skred og skredfare. Eneste omkjøringsmulighet er via Finland. E69 mot Honningsvåg og Nordkapp vil heller ikke åpne før søndag.

Vegtrafikksentralen oppfordrer folk til å vise hensyn og være tålmodige.

– Den mest oppdaterte trafikkinformasjonen er tilgjengelig på 175.no, skriver de i en pressemelding.