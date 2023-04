Flere nye skred i Nord-Norge – ordfører mener utenlandske skiturister trosser faren

– De tar en risiko som ikke er heldig, sier ordfører i Nordreisa Hilde Nyvoll (Ap). Flere lokalsamfunn er evakuert og bygder isolert.

Bildet viser vanskelige værforhold i Vedbotn i Finnmark. Fem kilometer unna, i Stranddalen, ble en hytte tatt av et skred ifølge politiet.

01.04.2023 19:20

Fredag omkom fire personer i tre ulike skred i Nord-Troms, og lørdag har vært en ny dag med ekstremt stor snøskredfare. Det dårlige været i Nord-Norge flytter seg østover.

Lørdag morgen gikk det to nye skred i Nordreisa kommune, men uten at folk eller bebyggelse ble truffet. Totalt har det gått rundt 200 skred i Troms og Finnmark de siste tre dagene, viser en oversikt på Varsom.no.

I flere kommuner er folk evakuert (se fakta).

– Flere skred er gått ganske nær hus. Derfor har vi sammen med politiet evakuert 18 beboere, sier Nordreisa-ordfører Hilde Nyvoll (Ap).

Bygda Oksfjordhamn er isolert da veien er stengt på grunn av skredfare.

Røde Kors har satt alle frivillige i beredskap, etter meldinger om at folk var isolert uten tilgang på mat og medisiner. Den akutte situasjonen er nå under kontroll.

Fakta Her er folk evakuert I enkelte områder på Reinøya i Karlsøy kommune I Kildalen i Nordreisa kommune På Breivikeidet, Oldervik og Vasstrand i Tromsø kommune Vis mer

Ordfører: – Tar ikke forholdene på alvor

Ordfører Hilde Nyvoll i Nordreisa mener at de lokale stort sett er kjent med forholdene og i liten grad tar risiko når det er dårlig vær. Det er annerledes med enkelte av skituristene som kommer til landsdelen, opplever hun.

– Det tas en risiko som ikke er helt heldig. Forholdene i fjellene våre tas ikke alvorlig nok. Og det gjelder selv om du både er fjellvant og har kompetanse på snøskred, mener hun.

Hilde Nyvoll (Ap), ordfører i Nordreisa.

Ordføreren peker på at det har gått skred på steder der det aldri før har gått skred. Årsaken er en kombinasjonen av tung, våt nysnø og mye vind.

– Mange får seg en overraskelse. Jeg er redd vi ikke har sett det siste av dette.

Avisa Nordlys har snakket med en gjeng amerikanske skiturister fra Vermont i Tromsø. De skal på tur tross skredfare.

– En liten tur. Men vi holder oss under tregrensen. Vi leser også skredvarslene og har mye erfaring med å ferdes i fjellet, sier Aaron Rice til avisen.

Avisa iTromsø har intervjuet Torill (58), som under et døgn etter det dødelige skredet på Reinøya møtte på intetanende skiturister i skredområdet.

Italiensk skiturist omkom

Blant de fire som omkom fredag, var to utenlandske skiturister. Aftenposten har ikke grunnlag for å si at de ikke fulgte anbefalingene om ferdsel i fjellet.

Avisen La Repubblica skriver om den omkomne Matteo Carzola (36) fra byen Vicenza i Nord-Italia. Han var svært fjellvant og en del av et turfølge på åtte personer. Tre ble igjen på hytta, mens de andre gikk på tur fredag.

Omkomne Matteo Cazzola var svært fjellvant og en del av et reisefølge på åtte personer fra Italia.

Følget på fem ble tatt av et skred nær Kavringtiden i Lyngen. De skal ha blitt overrasket idet de skulle begynne på nedkjøringen. Noen av dem klarte å holde seg oppe på skredet ved hjelp av skredvester. I tillegg til den omkomne 36-åringen, ble en mann på 26 hardt skadet. Han ligger i koma på sykehus, ifølge den italienske avisen Corriere della Sera.

I Nordreisa omkom en mannlig skiturist i 40-årene fra Slovenia, som også var en del av et turfølge.

I skredet på Reinøya i Karlsøy, der en hel gård ble feid på sjøen, omkom en norsk mann og kvinne i 60-årene.

Søndag reiser både Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp), Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) og Mat- og landbruksminister Sandra Borch (Sp) til de skredrammede områdene, melder NTB.

Lyngen-ordfører krever varslingstjeneste

Etter skredene fredag, skrever ordføreren i Lyngen en nasjonal varslingstjeneste og varsling til alle som besøker Troms.

– Jeg har vært i denne situasjonen veldig ofte og føler meg hjelpeløs i hva vi skal gjøre for å forhindre det her, sier Håvard Johnsen (Sp) til TV 2.

Ordføreren sier mye kunne vært avverget om de fikk lov til å sende ut SMS om snøskredfare på egen hånd, som kommunen gjorde før påske i fjor. Men ifølge Johnsen har Datatilsynet gitt beskjed til om at det er det nasjonale myndigheter som skal gjøre.