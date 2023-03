Blir fristet av godteri på Tiktok

Kanskje har du sett kjendiser og butikker på Tiktok som forteller om godteri du bare «må» prøve? Nå kan slik reklame bli forbudt.

Nicoline (11) og Gabriela (11) er på jakt etter godteri til overnattingsfest.

22.03.2023 13:15

De siste månedene har det dukket opp mer reklame for godteri og søte drikker i sosiale medier. Influencer Oskar Westerlin har laget sjokoboller – som raskt ble utsolgt. Nye godteributikker lager Tiktok-kontoer. Og kanskje har du hørt om noe som heter Prime?

Det er en sportsdrikk som er laget av youtuberne KSI og Logan Paul. De sier at de tjente nesten en halv milliard kroner på å selge Prime – bare i januar i år!

Aksel (12), Noah (12), Felix (12) og Aksel (12) vil gjerne kjøpe godteri som ikke finnes alle steder.

– Hadde det ikke vært for at KSI og Logan Paul er så kjente, hadde ikke Prime vært så populært som det er nå, sier Felix (12).

Sammen med vennene Aksel, Aksel og Noah besøker han en godteributikk i Oslo sentrum. Den har de fått vite om på Tiktok.

Mina Gerhardsens favorittgodteri: ostepop.

Vil gjøre det forbudt

Men nå vil noen at det skal bli forbudt. Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker at politikerne i Norge skal si at godteributikker og kjendiser ikke får reklamere for usunn mat og drikke på sosiale medier.

– Vi vet at hvor mye godterireklame du ser, henger sammen med hvor mye godteri du spiser, sier Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Hun sier at godterireklamer på sosiale medier er verre enn på TV eller plakater.

– Forskning viser at det er ekstra vanskelig for barn å skille reklame og underholdning på sosiale medier. Det kan skape mer press om å kjøpe når man ser populære folk reklamere for noe, og det blir en snakkis.

Men barn koser seg med godteri. Er det ikke KJEDELIG å si at det burde være forbudt å vise det frem?

– Voksenjobben vår er å være litt kjedelige, sier hun.

Gabriela og Nicoline har ikke smakt Prime, og de er ikke sikker på om de vil prøve, heller.

Synes foreldrene bør få bestemme

Nicoline (11) og Gabriela (11) synes ikke godterireklame burde vært forbudt.

– Det er foreldrene som burde sette en grense på hvor mye penger barna kan bruke. For små barn vil sikkert få lyst til å kjøpe alt her, sier Gabriela.

– Butikken må ha lov til å fortelle at den finnes, sier Nicoline.

Logan Paul og KSI har tjent mye penger på Prime.

Dårlig saft

Guttegjengen sier at de ikke hadde smakt Prime hvis de ikke hadde sett det på Tiktok.

– Jeg har sett at Logan Paul og KSI sier at det smaker fantastisk, men det smaker jo mer som dårlig saft, sier Aksel.

Likevel vil de sjekke om butikken har Prime i dag.

Legger dere ut på Snapchat hvis dere kjøper noe sånt?

– Ja, jeg har sendt en snap etter at jeg kjøpte Prime en gang. Og da sier noen at det er kult og spør om de kan smake, sier Aksel.

Så da er du litt influencer?

– Ja, jeg reklamerer for dem uten at jeg vet det.