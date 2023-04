Nytt forslag røsker opp i norsk kraftproduksjon

Miljøpartiet mener norsk energiproduksjon er fastlåst i at «jo større, desto bedre». Nå vil partiet ha storstilt satsing på nærenergi.

Solcellene blir hetere og hetere.

23.04.2023 10:22

Aftenposten skrev nylig at over to millioner mennesker i over 10.000 forskjellige prosjekter produserer ren, grønn energi.

Oversikten var kun for Europa, og vi kunne se at svenskene og danskene var langt fremme med over 1000 slike prosjekter. Nordmenn var langt bak med 30 prosjekter.

Et eksempel var vindturbinen Elvy, som 720 svensker i fellesskap eier. Denne eierskapsmodellen fører til lavere konfliktnivå når vindkraft bygges ut, mener eierne selv.

Miljøpartiet De Grønnes Rasmus Hansson mener det ligger et stort ubenyttet potensial i slike løsninger. Hvorfor har vi ikke flere slike initiativer allerede?

Jo, fordi lover og regler stopper det, ifølge Hansson.

Vindturbinen Elvy eies av 720 svensker. Det gir dem billig og grønn strøm.

Ifølge en studie gjort for Solenergiklyngen kan man teoretisk sett hente ut 23 terawattimer ved hjelp av solceller på taket til næringsbygg alene.

Energikommisjonen skriver i sin rapport at de i dagens regulering er preget av terskelverdier som er tilpasset en sentralisert kraftproduksjon. Kommisjonen etterlyser en helhetlig politikk for solkraft.

Les også Egenprodusert energi vinner frem i Europa – bare ikke i Norge

Like før påske sendte Hansson og partikollega Lan Marie Berg derfor et forslag om en nærenergireform til Stortinget.

Her peker de på flere regulatoriske hindre for denne typen kraftproduksjon. Konsekvensen er at Norge produserer mindre energi enn man kunne ha gjort. Til Aftenposten beskriver han dagens energisystem i Norge som gammeldags.

– Forslaget kan gi mye energi raskt. Det vil ha lave byggekostnader, vil ikke ødelegge natur og ha mye lavere konfliktnivå, sier Rasmus Hansson.

Rasmus Hansson Stortingspolitiker for Miljøpartiet De Grønne og medlem av næringskomiteen.

I forslaget deres peker partiet på tre motstridende forhold:

Norge forpliktet seg til å ta vare på store deler av naturen da FNs naturavtale ble underskrevet i 2022.

Energikommisjonen slår fast at Norge må bygge ut 40 terrawatttimer innen 2030 for å nå klimamålene.

Konfliktene rundt vindkraft er så sterk i Norge at det ikke er utlyst nye arealer for vindturbiner.

40 terawattimer er svært mye kraft. Norge produserer i dag rundt 156 i året. Vindparkene står for 17 av disse. Hansson etterlyser et mål for at man produserer 5 terawattimer på lokale initiativer innen 2030.

Store tak - mye strøm

Hanson og Berg argumenterer for at det er urealistisk å oppnå disse målene slik det ser ut i dag.

Et problem er at man i dag har reguleringer som gjør at hvis man produserer mer enn 100.000 kilowattimer i året, så må man søke konsesjon. Et veldig stort solcelleanlegg på et privat hus kan produsere rundt 10.000 kilowattimer.

For bedrifter med store takflater er det annerledes. Her har man plass til å produsere svært mye energi. Flere bedrifter som har store takarealer, trenger ikke nødvendigvis all kraften de kan produsere selv. Dette kraftoverskuddet kan i tillegg bli en god og stabil inntekt for eierne.

– Norsk energipolitikk har hengt fast i troen på at «jo større, desto bedre», og at hvis det skal det produseres strøm, så må det ødelegges natur. Det går ikke lenger. Mens industrien skriker etter mer strøm, har regjeringen vært blinde for at mye strøm kan produseres akkurat der vi er, sier Hansson. Han trekker frem hus, næringsområder og områder langs veier som eksempler på steder man kan produsere energi.

– Demokratisk energi

I forslaget ber Berg og Hansson blant annet om at man hever terskelen for når energiproduksjon blir konsesjonspliktig.

De ber også regjeringen om å legge frem en plan med mål og virkemidler for å fremme utbyggingen av produksjon av fornybar kraft på næringsareal, langs motorveier og andre allerede utbygde arealer.

– Nærenergi er mer demokratisk energi. Det trengs akkurat nå, når store vindparker pluss høye strømpriser har gjort folk mye mer skeptiske til at et eller annet selskap bygger ut naturen deres og sender strømmen og pengene et annet sted, sier Hansson.