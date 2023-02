52-åring dømt for drapet på Birgitte Tengs – besvimte i retten

HAUGESUND TINGHUS (Aftenposten): Dommerne mener det uten tvil er bevist at mannen (52) drepte 17 år gamle Birgitte Tengs i mai 1995. Etter at han hadde fått dommen, falt han om på gulvet.

Like etter domsavsigelsen, falt 52-åringen om i retten. Han ble lagt i stabilt sideleie og fikk tilsyn av lege. Han ble deretter fraktet tilbake til fengselet.

06.02.2023 08:41 Oppdatert 06.02.2023 12:16

52-åringen dømmes til 17 års fengsel i tingretten i Haugesund. Dommen var enstemmig. Han ble også dømt til å betale 1,2 millioner kroner i erstatning til foreldrene til Tengs.

Mannen nekter for å ha noe med drapet å gjøre. Og det ble dramatisk i retten da dommen ble avsagt. Kort tid etter at han hadde fått dommen, falt 52-åringen i gulvet fra stolen han satt i og ble liggende stille. Dommeren ba alle om å forlate rommet.

52-åringen fikk tilsyn av lege. Han vil ikke være i retten når resten av dommen leses opp.

– Mest sannsynlig har han fått et blodtrykksfall. Det har vært spenning og mye knyttet til denne dagen. Så har det blitt for mye og han besvimte. Kroppen fikk nok og koblet ut, sier forsvarer Stian Kristensen.

– Veldig skuffet

Forsvarerne har allerede varslet at 52-åringen vil anke dommen på stedet i dag.

– Han er veldig, veldig skuffet, sier Kristensen om 52-åringens reaksjon på dommen.

Den tiltalte 52-åringen forklarte seg i retten i fjor høst. Her sammen med sine forsvarere Stian Bråstein og Stian Kristensen.

Det var i september 2021 mannen pågrepet og siktet for det 27 år gamle drapet, et av de mest omtalte drapene i Norge. Han har hele tiden nektet for å ha noe som helst med drapet å gjøre. Noe av det siste han sa før retten ble hevet, var at han aldri har drept noen.

Statsadvokaten mener det er bevist at det er 52-åringen som drepte Tengs. I desember i fjor la de ned påstand om 17 års fengsel.

– Vi mener han har dratt ned hennes strømpebukse for å begå det seksuelle overgrepet hun er utsatt for, sa statsadvokat Thale Thomseth i aktors prosedyre på rettens nest siste dag i 2022.

Dommerne har vært enig i dette. De mener at mannens DNA har havnet der fordi han var der da hun ble drept og at det var han som drepte henne.

Vil anke dommen

Forsvarerne til mannen mener han må frifinnes. De kalte det eneste fellende beviset etter drapet for en feilslutning og spekulasjon.

De har allerede varslet at de vil anke dommen og det er alt satt av tid til ankesak i lagmannsretten i Stavanger til høsten.

En ørliten mengde mannlig DNA, et Y-kromosom. Funnet på strømpebuksen til Tengs først 24 år etter hun ble drept. Det er det eneste mulige fellende beviset påtalemyndigheten har mot den tiltalte 52-åringen i en av de mest omtalte krimsakene i Norge.

Et Y-kromosom som er påvist på Birgitte Tengs’ strømpebukse, ble det sentrale beviset mot den tiltale 52-åringen i tingretten.

Hans DNA er ingen andre steder, hverken på strømpebuksen eller i saken for øvrig. Men aktor mener det kun er én måte dette kromosomet kan ha havnet på strømpebuksen til Tengs:

Mannen var der og drepte henne 6. mai 1995. Han tok på Tengs med fingre tilsølt av hennes blod.

– Han hadde blodtilsølte fingre da han tok tak i trusedelen på strømpebuksen for å dra den ned. Da er hun bevisstløs. Han må ha tatt et godt grep, sa Thomseth i retten.

Nå har dommerne sagt at de er enig med aktoratet. Retten er sikre på at det er mannens DNA og at det har kommet på hennes strømpebukse fordi han drepte henne.

Statsadvokatene Nina Grande (t.v.) og Thale Thomseth. Bak er Birgitte Tengs foreldre.

Forsvarerne gikk til frontalangrep på beviset i retten før jul i fjor. De mener påstanden til aktoratet er en feilslutning som ikke har dekning i bevisførselen, og at det måtte føre til frifinnelse.

De mener hans DNA ha har havnet på strømpebuksen til Tengs enten før eller etter drapet, og at det ikke beviser noen som helst.

Retten er ikke enig i dette. Dommerne mener det ikke er noen mulighet eller sjanse for at hans DNA kan ha havnet på strømpebuksen på andre måter enn at han drepte henne. Derfor ble 52-åringen dømt.

Har ikke alibi

I retten i fjor sa sakkyndige vitner at man ikke kan dømme noen basert på ett DNA-funn alene. Måten statsadvokatene løste denne floken på, var å bygge en profil av en gjerningsmann rundt DNA-beviset:

Den ensomme mannen og alle de unge jentene han kjørte rundt med i bilen sin. En person med temperament, spesielle seksuelle preferanser og som er lommekjent på Karmøy, som kjente til Gamle Sundveg der Tengs ble funnet. En einstøing uten nære venner.

En fyr som ikke har alibi og som har en straffehistorikk som passer med en som kan utføre et slikt drap. De har fått med seg retten på dette.