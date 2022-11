Snøvær på Sørlandet: Falt over 30 centimeter i natt

Det ble travelt for bilbergere på Sørlandet etter at det falt over 30 centimeter snø natt til tirsdag.

Det er kommet 30–40 centimeter snø på deler av Sørlandet i løpet av natt til tirsdag.

33 minutter siden

Det har snødd jevnt og trutt gjennom natten, og på noen av veiene på Sørlandet var det fortsatt snø tirsdag morgen.

– Det har snødd og snør ganske mye, spesielt ved Grimstad og mot Kristiansand. Det har også kommet en del innover mot Evje, sier trafikkoperatør Anniken Island ved Vegtrafikksentralen for Sør-Norge til Fædrelandsvennen.

– Vi brøyter, strør og salter det vi kan. Jeg ville beregnet litt ekstra tid til jobb i dag, for det har snødd såpass mye at det har vært vanskelig å holde unna noen steder, legger hun til.

Rundt Kristiansand er hovedfartsårene E 18 og E 39 stort sett bare. På riksvei 9 er det snødekke et lite stykke mellom Gartnerløkka og Dalane.

Det er foreløpig ikke store problemer i trafikken, men flere rapporterer ifølge NRK om at det går litt tregere enn normalt på veiene.

Bilredning Sør forteller til NRK at de har jobbet i hele natt med å hjelpe biler og vil ha mye å gjøre også i dag.

Det snødde mye på Sørlandet natt til tirsdag, men hovedveien var bare på morgenen.

Det var fortsatt en del ubrøytede veier tidlig tirsdag morgen.

To biler har kollidert

Klokken 07.03 fikk politiet melding om en trafikkulykke på fylkesvei 405 i Vatnestrøm ved Landekleivsvannet.

To biler kolliderte front mot front. Det satt en person i hver bil.

– Ambulansen er kommet frem, og opplyser at begge personene er oppegående, forteller operasjonsleder Miriam Stausland i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Det er cirka 30 centimeter snø i Grimstad nå, og det snør fortsatt. Det skal det gjøre til et stykke ut på ettermiddagen.