Ny anklage mot Antonsen: – Ikke første gang han retter upassende ytringer mot en minoritetsgruppe

– Nå skal jeg rulle deg ned trappa, så får vi se hvordan det går, skal Antonsen ha sagt til CP-rammede Hellemo Loftsgård.

– Hvorfor sitter du i den stolen der, din jævla grønnsak? sa Atle Antonsen til CP-rammede Johannes Hellemo Loftsgård på en Gullruten-fest. Komikeren oppfattet at alle forsto at det var humor.

8 minutter siden

Johannes Hellemo Loftsgård er født med diagnosen cerebral parese og sitter derfor i rullestol. I et Facebook-innlegg forteller han om en episode med Atle Antonsen fra 2016.

Han sier at han står frem med historien i lys av den nylige episoden mellom Sumaya Jirde Ali og Atle Antonsen.

Tirsdag fortalte Ali om et møte med Antonsen på et utested i Oslo. Saken er anmeldt til politiet for hatefulle ytringer og har ført til voldsomme reaksjoner de siste dagene.

Nå velger også Loftsgård å stå frem. Han sier at han har tvilt seg frem til å fortelle om hendelsen. For det første for å støtte Sumaya Jirde Ali og hennes avgjørelse om å anmelde.

– Jeg ønsker også å vise at dette er ikke første gang Antonsen i ruspåvirket tilstand retter upassende ytringer mot en minoritetsgruppe, sier han.

Aftenposten har vært i kontakt med Atle Antonsen. Han sier at han husker møtet godt, og han bestrider at han var ruspåvirket. Antonsen sier han i ettertid har tenkt på møtet som fint og genuint.

«Det er virkelig vondt å høre at han ser tilbake på vårt møte som ubehagelig.»

Les hele tilsvaret fra Antonsen nede i saken.