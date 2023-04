Kan gå mot tomme ølfat hos flere utesteder. – Finnes større kriser i Europa

Sol og varme over hele Østlandet denne uken. Samtidig frykter flere serveringssteder at de i løpet av kort tid kan gå tomme for øl. Men øltørste nordmenn lar seg ikke skremme.

Jørn Hetland (t.v.) og Markus Markussen nyter et par kalde øl i solen på Grünerløkka mandag.

17.04.2023 20:35

– Vi klarer oss. Det er ikke brød eller smør det er snakk om, sier Markus Markussen.

Han og Jørn Hetland sitter ute og nyter en pils i vårsola utenfor Skaal Matbar på Grünerløkka i Oslo.

Samtidig som det er meldt knallvær over store deler av landet de neste dagene, så kan storstreiken sette en stopper for utepilsen til sol- og øltørste nordmenn. Mandag formiddag var det lange køer utenfor Ringnes sitt utsalg for kunder med salgs- og skjenkebevilling på Bryn i Oslo.

Det ble etter hvert lang kø utenfor Ringnes utsalg for kunder med salgs- og skjenkebevilling på Bryn i Oslo.

Ikke nok med at flere titusener av norske arbeidere er tatt ut i streik i en rekke bedrifter. Stopp i produksjonen hos flere bryggerier fører til at folk har begynt å hamstre.

Markussen og Hetland har derimot ingen planer om å hamstre øl.

– Det er en god anledning til å ta en hvit måned. Det finnes større kriser i Europa, sier Markussen.

– Kona tenkte jeg var gal

Men på Skaal Matbar skal ikke øltørste gjester møte tomme ølfat. Det har eier Fridtjof Seeberg sørget for.

– Jeg var først i køen hos Ringnes i dag, jeg sto klar utenfor klokken 6:54. De åpnet klokken 9:00, sier han.

Seeberg var klar for å sikre restauranten sin Skaal Matbar øl på fat for de neste ukene.

Han var nemlig sikker på at det ville bli kaos, da det brøt ut streik søndag.

– Kona tenkte jeg var gal, men de gikk jo tom, sier han utenfor.

Seeberg sikret dermed at gjestene de neste ukene vil være sikret øl.

Rundt klokken 14:30 mandag var Ringnes tomme for øl på fat.

Ringnes’ kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard sa til Dagbladet mandag at streiken vil få store konsekvenser for bryggeriet. Konkurrenten Hansa Borg sa til samme avis søndag at deres varer som er sendt ut, vil holde i rundt to uker.

Bruusgaard tror det vil gå raskere for Ringnes.

– Grunnen er at Ringnes har distribusjon av varer selv, sier Bruusgaard til Dagbladet.

Bryggeriet kan derfor ikke kjøre ut varene de har på lager.

– Viktigere med god lønn enn en kald øl

Noen meter bortenfor Skaal ligger utestedet Parkteatret. Også der satt det mandag kveld mange øltørste osloborgere. Aftenposten snakker med Magnus Mossige, David Aschim og Thomas Deunk, som nyter noen kalde halvlitere like før solen går ned i horisonten.

De er alle enige om at de støtter streiken. Mossige håper på en rettsferdig lønnsforhandling.

Magnus Mossige (t.v.), David Aschim (med solbriller og caps) og David Aschim støtter streiken og håper på en rask løsning.

– Det er viktigere at folk får en god lønn enn at de får seg en kald øl, sier han.

Både han og de andre rundt bordet er spente på om folk vil hamstre slik at hyllene blir tomme. Men de håper på at streiken løser seg fort.

– Dette blir nok tøft for bransjen, sier Mossige.

Utelivsbransjen er som kjent blitt hardt rammet av stadige nedstengninger av samfunnet i løpet av pandemiårene 2020, 2021 og 2022.

Ikke bare serveringsbransjen rammes. Selskapet Vectura, som leverer over halvparten av varene til Vinmonopolet, er tattt ut i storstreiken i frontfaget. Det kan føre til at polet blir utsolgt for flere populære varer.

Roar Ødelien, administrerende direktør i Vectura, sier til Dagbladet at polet blant annet kan gå tom for Aperol og Jägermeister.