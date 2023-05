Norges nye tog skal gi alle en bedre reise. Men for Cato Lie blir det ikke slik.

Norge skal bruke åtte milliarder kroner på nye tog. Nå mener Funksjonshemmedes fellesforbund (FFO) at avtalen må reforhandles.



Cato Lie er lei av at folk som konduktørene Louis Bonnici og Gine Fjeldheim må bruke tid på å hjelpe ham inn og ut av toget.

13.05.2023 21:33

Nede på stasjonen tidlig en ettermiddag, står alle togene pent på rad. Men mannen på lokomotivet sveiver ikke på et håndtak. Han senker ned den innebygde heisen for å gjøre det mulig for Cato Lie å komme om bord.

Lie er rådgiver i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), rullestolbruker – og togpassasjer. Men av og til føler han seg som noe annet enn en passasjer. Mer som en hindring. En som forsinker toget i å holde rutetabellen.

– Jeg vil klare meg selv og komme meg på og av toget akkurat som alle andre, sier han.

Det ønsket håpet han ble oppfylt i februar. Da fortalte Norske tog Norske togDet statlige selskapet som kjøper, eier og forvalter persontogene i Norge. at de skal kjøpe opp mot 100 nye langdistansetog. Togene skal gjøre reisen bedre for alle reisende. Spesielt rullestolbrukere.

– Vi har fått høre at de nye togene skal være universelt utformet, sier Lie før han sukker:

– Men sannheten er at det er de jo absolutt ikke.