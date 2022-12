Tett snøvær gir krevende kjøreforhold og saktegående trafikk flere steder

Vinterværet skaper trafikkaos flere steder i landet tirsdag ettermiddag. Statens vegvesen oppfordrer folk om å være forsiktig i morgenrushet onsdag.

Det var mye snø på E6 Furuset tirsdag kveld.

13. des. 2022 19:51 Sist oppdatert 15 minutter siden

I Bergen har Bybanen sporet av. I Oslo-området er det store problemer på E6 mellom Ryen og Mortensrud der flere vogntog ikke har kommet seg opp bakken.

– Om dette fortsetter utover kvelden, så tenker jeg at det fortsatt vil være vanskelige kjøreforhold og glatte veier, sier trafikkoperatør for Statens vegvesen, Jeanette Andresen.

Hun forteller at brøytebilene har gått hele tirsdag, og vil fortsette gjennom natten før morgenrushet onsdag. Til dem som skal på jobb onsdag har hun følgende råd:

– Beregn god tid. Kjør endelig forsiktig og mykt. Hold avstand. Ikke ha noen skarpe bevegelser på gassen eller bremsen. Kjør etter forholdene, for å si det sånn.

– Ligger det snø og is på veien, er det fare for at det er glatt. Da må man ta forholdsregler. Det er om å gjøre å ha grep på dekkene, fortsetter hun.

– Har det vært tilfeller der noen ikke har skiftet til vinterdekk ennå?

– Vi hadde et vogntog på Smiehagen i Follo-traktene for ikke lenge siden som hadde sommerdekk på. Det er det eneste vi er kjent med. Jeg vil tro de fleste har skiftet til vinterdekk nå. Det er ikke det første snøfallet i år.

Bybanen sporet av ved Lagunen tirsdag kveld.

Mildere vær utover uken

Men utover uken vil det bli behageligere temperaturer og gliper med sol, forteller vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Siri Wiberg.

– Når snøfallet har lagt seg onsdag formiddag, blir det varmere flere steder på Østlandet, sier Wiberg til Aftenposten.

Mot slutten av uken kommer det mildere luftstrømmer innover Sørlandet og Vestlandet.

Disse områdene vil få plussgrader, mens Oslo-folket må belage seg på nok en uke med snøskuffing og frostrøyk.

Saktegående trafikk flere steder

Klokken 21.30 tirsdag kveld oppfordret politiet i Oslo bilister om å tilpasse hastighetene til forholdet.

– Det er fortsatt tett snøvær, og brøytebilene rekker dessverre ikke å være overalt alltid. Det er fortsatt krevende kjøreforhold, og saktegående trafikk flere steder. Skal du kjøre bil – sørg for å være godt skodd, tilpass hastigheten til forholdene og beregn god tid, skriver de på Twitter.

Tirsdag kveld meldte politiet i Øst om flere kollisjoner langs veiene.

– Langs enkelte hovedveier og sideveier i Østfold og Follo er det stedvis svært glatt, skriver de på Twitter i 17-tiden.

E6 ved Djupdalen i Viken 23.07 tirsdag kveld.

Bilde fra E6 ved Furuset i Oslo 21.31 tirsdag kveld.

Sørvest politidistrikt skriver også at snø, nedbør, vind og mørke gir trafikale problemer. På Ølen på Haugalandet helt nord i Rogaland er det store køer på E134 tirsdag ettermiddag.

– Vogntog og personbiler står på kryss og tvers. Det jobbes med å få kjøretøyene i drift igjen, skriver de videre.

Tre vogntog står fast på E6 sørgående opp fra Skulleruddumpa, opplyser politiet i Oslo på Twitter klokken 19.

– Dette vil medføre lange køer, skriver politiet.

De oppfordrer bilister til å svinge av og velge alternative veier.

Fakta Oversikt over ulykker i ettermiddag: Frontkollisjon på Svelgfossveien ved Notodden i Telemark. Fire personer i den ene bilen og to personer i den andre er involvert. Det er ikke meldt om alvorlig personskade.

På E6 i Ås har to personbiler og en lastebil vært involvert i en ulykke. Det skaper tett kø i retning Oslo. Veien er åpen.

I Våle i Tønsberg er tre personer sendt til sykehus etter en front mot front-ulykke. Skadeomfanget er foreløpig ukjent. Veien er åpen.

I Hokksund i Øvre Eiker har en bil sklidd inn i en annen bil. Fører er sendt til legevakt for sjekk.

Ved Galleberg på gamle E18 ved Sande i Vestfold har det vært en kjedekollisjon. Ingen personskader.

Ulykke på Lommedalsveien ved Kremlegrenda i Bærum. Det er ikke snakk om alvorlige personskader. Én person kjøres til legevakten for sjekk.

Fra Ølensvåg til Etne på E134 er det kødannelse grunnet vogntog og personbiler som står på kryss og tvers.

E39 ved Nulandsvika i Flekkefjord var stengt i østgående retning mot Lyngdal. Det er kø i området.

På E39 ved Sølvberget på Lindesnes skal en bil ha mistet et hjul. Bilberger er på vei.

På FV43 ved Vestre Spindsvei i Agder er det melding om bil som har kjørt i grøften. Politiet har ikke vært på stedet og det er ikke personer i eller ved bilen.

På E6 i Operatunnelen under Svartdalen i Oslo, retning mot Ryen, har et vogntog fått stans i høyre felt.

Vegtrafikksentralen melder om at strekningen Haukeli-Hovden var stengt på grunn av bilberging. En personbil har kjørt ut i bakkene opp fra Haukeli. Veien er åpnet. Vis mer

Bildet viser E6 ved Fiskevollbukta i Oslo, litt over klokken 17 tirsdag.

Oppfordring til bilistene

Også Vegtrafikksentralen Øst bekrefter at det kan være glatt flere steder.

– Det snør en del på Østlandet i kveld. Det gir speilblanke veier, og som bilist bør man avpasse farten og holde god avstand til andre på veien, sier trafikkoperatør Thale Eikeset til Aftenposten.

En bør også beregne ekstra god tid og ta det roligere enn man pleier, legger hun til.

Eikeset understreker at kjøreforholdene kan variere en del. Hvis det ikke haster å dra ut, kan det likevel være like greit å holde seg innendørs i kveld, mener hun:

– Da bør man la bilen stå.