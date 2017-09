Meningsmålinger og prognoser traff godt

– Gjennom valgkampen har målingene vist et sig mot borgerlig side. Sjansene for borgerlig flertall steg gjennom valgkampen, og så slo det til, sier Johan Giertsen til NTB.

Han er en av de ansvarlige bak nettstedet Poll of polls, som samler inn og utfører gjennomsnittsberegninger på basis av utførte meningsmålinger.

Også professor Bernt Aardal peker på at meningsmålingene traff godt.

– De (meningsmålingsinstituttene) har æren i behold. I gjennomsnitt ligger de veldig godt an. Det er ingen store overraskelser i det hele tatt, sier Aardal til NRK.

Mens gjennomsnittet av 20 målinger i august viste et relativt klart rødgrønt flertall (inkludert MDG), var dette i september (snudd til et knappest mulig borgerlig flertall (basert på 14 malinger), ifølge Poll of polls. På denne gjennomsnittsberegningen er det avvik til det endelige resultatet på kun 0,1 til 0,3 prosentpoeng for partiene SV (0,1), Venstre (0,1), Ap (0,2), Sp (0,2) og KrF (0,3).

Gjennomsnittsmålingen viste imidlertid litt større avvik for Frp (0,7) og Høyre (0,9), mens både Rødt og MDG ble målt relativt langt fra sluttresultatet, hensyntatt den prosentvise oppslutningen – henholdsvis 0,8 og 1 prosentpoeng i avvik.

– Man kan ikke være så fin på det når det er 1.000 mennesker som skal representere fire millioner stemmeberettigede. Man må ikke stille umulige krav, sier Giertsen om det relativt store avviket for småpartiene.

På valgdagen ble det laget to prognoser (Valgdirektoratet og TV 2) pluss en valgdagsmåling (InFact for VG). Alle tre traff med borgerlig flertall på publiseringstidspunktet klokken 21, selv om det var variasjoner i oppslutningen for de enkelte partiene.